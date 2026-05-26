Delcy Rodríguez crea comisión para "reestructurar" el régimen venezolano: "es la nueva realidad, Venezuela renace"

La jefe encargada de la dictadura venezolana, Delcy Rodríguez, anunció este martes la creación de una comisión de "reestructuración" del régimen para adaptarlo a una "nueva realidad política".

"Es una nueva estructura del gobierno adaptado a esta nueva realidad de Venezuela, a una Venezuela que renace", dijo Rodríguez durante una reunión del consejo de ministros en el palacio presidencial de Miraflores.

A través de una alocución televisada, la sucesora de Maduro dijo que la "iniciativa" debe dar resultados en "un lapso de 90 días".

Sobre la medida, Delcy Rodríguez designó a Héctor Rodríguez, ministro de Educación del régimen, como comisionado para "la reestructuración y reingeniería del gobierno".

Delcy Rodríguez asumió como jefe encargada de Venezuela el 5 de enero de 2026. Su "investidura" ante la Asamblea Nacional se realizó tras un fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afín a la dictadura.

Dicha instancia oficializó la designación de Rodríguez tras la captura del tirano Nicolás Maduro en un operativo de Estados Unidos el 3 de enero del año en curso.

Venezuela sigue enfrentando una profunda crisis humanitaria y económica, marcada por el deterioro de los servicios públicos, como frecuentes apagones y fallas en el suministro de agua, además de una alta inflación y bajos salarios.

Aunque hoy está "al frente" de la jefatura de Estado, Delcy Rodríguez ha estado ligada a la cúpula dictatorial de Venezuela desde hace muchos años.

Hasta el momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una relación "pragmática y funcional" con Delcy Rodríguez, situación que para el seno de la sociedad venezolana no es una decisión acertada.