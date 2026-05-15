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Viernes, 15 de mayo de 2026
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estrecho de Ormuz

Régimen de Irán asegura que autorizó el paso de más barcos por el estrecho de Ormuz

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz - AFP
Estrecho de Ormuz - AFP
La información se conoce un día después de que la Guardia Revolucionaria asegurara que había permitido el paso de buques chinos por el cruce marítimo.

La televisión estatal de Irán aseguró que la Guardia Revolucionaria estaría permitiendo el paso de más barcos por el estrecho de Ormuz, según dijo, bajo “protocolos legales” elaborados por régimen, que ha cerrado de facto dicha vía marítima desde el comienzo de los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

“Ahora pueden transitar más barcos por el estrecho de Ormuz en coordinación con la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, señaló el corresponsal de la televisión estatal iraní.

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Dijo que es una “señal de que más países han aceptado los nuevos protocolos legales establecidos por Irán y la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en esta región y en el estrecho de Ormuz”.

Tal información se conoce un día después de que la Guardia Revolucionaria asegurara que había permitido el paso de buques chinos por el cruce marítimo desde la noche del miércoles. Los reportes de la televisión estatal aseguraron que "más de 30 buques" habían transitado, aunque sin especificar si todos eran de nacionalidad china.

El estrecho de Ormuz, importante vía marítima para el comercio de hidrocarburos, se ha convertido en tema central del conflicto en Medio Oriente desde que Estados Unidos e Israel ejecutaron ataques contra objetivos del régimen de Irán.

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La situación de la ruta fluvial comercial es un punto clave de controversia entre Irán y Estados Unidos en las conversaciones destinadas a poner fin definitivamente al conflicto, y las cuales no han presentando avances significativos.

Y es que mientras el régimen insiste en controlar el tráfico a través del estrecho incluso después del alto el fuego acordado, Estados Unidos y otros países insisten en la importancia de garantizar la libertad de navegación por el mismo.

El control del estrecho por parte de Irán ha sacudido los mercados mundiales, por lo que Washington ha tomado acciones y ha impuesto su propio bloqueo naval a los puertos iraníes.

Este viernes 15 de mayo, el Comando Central de Estados Unidos aseguró que las fuerzas de EE. UU. hacen cumplir el bloqueo marítimo contra el régimen de Irán, subrayando que hasta el momento, 75 buques comerciales han sido redirigidos y 4 han sido desactivados para garantizar el cumplimiento.

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