Lunes, 09 de febrero de 2026
Cuba

Air Canada anuncia la suspensión de vuelos a Cuba por escasez de combustible de aviación en la isla

febrero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Air Canada | Foto: AFP
La isla de 9,6 millones de habitantes se encuentra en una situación particularmente vulnerable después del fin del envío de petróleo desde Venezuela

Este lunes la aerolínea Air Canada anunció la suspensión de vuelos a Cuba debido a una escasez de combustible de aviación en la isla.

Según anunció la aerolínea por medio de un comunicado: "Durante los próximos días, la aerolínea operará vuelos vacíos hacia el sur para recoger a aproximadamente 3000 pasajeros que ya se encuentran en destino y regresarlos a casa".

La decisión se tomó tras las advertencias emitidas por los gobiernos sobre la inestabilidad del "suministro de combustible de aviación en los aeropuertos cubanos".

Por eso se prevé que el combustible, desde el 10 de febrero, no estará disponible comercialmente en los aeropuertos cubanos.

"Para los vuelos restantes, Air Canada abastecerá con combustible adicional y realizará paradas técnicas según sea necesario para reabastecerse en el vuelo de regreso", afirmó al aerolínea.

Y concluyó el comunicado explicando que: "Air Canada continuará monitoreando la situación para determinar un reinicio apropiado del servicio normal a Cuba en una fecha futura".

Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que a partir de este lunes a la medianoche el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes debido a la crisis energética.

Esto obligará a las compañías que realizan vuelos de larga distancia a efectuar una escala para asegurar el reabastecimiento.

La isla de 9,6 millones de habitantes se encuentra en una situación particularmente vulnerable después del fin del envío de petróleo desde Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro tras la operación militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

Además, el gobierno de Donald Trump ha amenazado con imponer aranceles a los países que le suministren petróleo a La Habana.

