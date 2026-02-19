NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Concierto

Icónico dúo puertorriqueño se reunirá en esta capital sudamericana para presentar el primer concierto de reguetón en 3D de la historia del país

febrero 19, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Concierto en Puerto Rico - Foto EFE
El concierto promete una experiencia inmersiva acompañada de tecnología de última generación.

Un emblemático dúo puertorriqueño se reunirá a finales de este mes en Bogotá, Colombia, para presentar el primer concierto de reguetón en 3D de la historia del país.

Se trata de Jowell y Randy, quienes decidieron darle por primera vez a Colombia un formato con el que buscan enaltecer el reggaetón clásico con más de 60 canciones que han marcado a varias generaciones.

El concierto, con el que que prometen una experiencia inmersiva, tendrá lugar en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 28 de febrero.

En el espectáculo habrá un montaje que incluirá pantallas con proyección 3D para las que los asistentes recibirán gafas con las que podrán hacer parte de la experiencia tecnológica.

Las imágenes proyectadas, cabe resaltar, estarán sincronizadas con las luces y el sonido, también de última tecnología, de las que serán partícipes algunos invitados especiales, bailarines y la característica puesta en escena del dúo reguetonero.

"Colombia siempre nos recibe con una energía única. Este show es nuestra forma de devolverles todo ese amor, pero ahora en otra dimensión", aseguraron Jowell y Randy citados en un comunicado de los organizadores.

Jowell y Randy, con más de 25 años de historia como dúo desde que se consolidaron en el 2000 como 'Los Más Sueltos' del género, llegarán a Bogotá tras agotar todas las entradas para sus conciertos en países como Puerto Rico, Chile y Perú.

El dúo cuenta en su repertorio con éxitos del género como 'Un Poco Loca', 'Let's Go To My Crib', 'Shorty', 'No Te Veo' y colaboraciones con otros referentes de la industria como 'Safaera' junto a Bad Bunny, 'Bonita' junto a J Balvin —con quien también colaboraron en 'Anaranjado'— y 'Agresivo' junto a Arcangel.

Las entradas para el concierto, llamado oficialmente 'Jowell y Randy | 3D', están ya disponibles en TuBoleta.com hasta agotar existencias con precios desde los 235.700 pesos colombianos en el que no está incluido el valor del servicio de la plataforma.

