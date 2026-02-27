NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Enrique Márquez

Reacciones a las declaraciones del ex preso político Enrique Márquez: “se volvió a ver una rueda de prensa en Venezuela”

Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El opositor al régimen regresó a Venezuela con un mensaje controvertido que tiene que ver con la reconciliación.

Tras su viaje a Washington, donde fue invitado al discurso del estado de la unión de Donald Trump, Enrique Márquez regresó a Venezuela con un mensaje que ha generado controversia: hablar de "perdón" y reconciliación con el mismo régimen que lo encarceló.

En un país con cientos de presos políticos, que aún permanecen privados de libertad, casi 10 millones de migrantes forzados y víctimas que aún esperan justicia, la palabra perdón no puede convertirse en sinónimo de impunidad.

No puede haber reconciliación sin verdad, sin reparación y sin garantías reales de cambio ¿Es este el inicio de una transición democrático o el intento de normalizar al sistema sin desmontar sus estructuras de poder? Venezuela no necesita olvido. Necesita justicia.

Ivo Hernández, consultor internacional, habló en La Tarde de NTN24 sobre los acontecimientos en la rueda de prensa de Enrique Márquez y señaló “Márquez vino con una pieza retórica ya preparada, pero cuando los periodistas empezaron a preguntar todo cambió. Él tuvo que decir cosas para las que no estaba preparado como su amistad con Rodríguez Zapatero o la mención que hizo sobre el presidente Petro”.

Además, habló sobre la relación de la oposición con Washington y el probable regreso de María Corina Machado a Venezuela: “Quienes tamos siguiendo el análisis del desarrollo político venezolano desde el 28 de julio no podemos dejar pasar como desde Washington se ha ignorado la presencia de la oposición. Es muy contradictoria la situación, Venezuela es un país intervenido en estos momentos, está siendo administrado y tutelado a distancia y se están dando espacios vacíos en la medida en que no haya presencia”.

Muy probablemente Machado vuelva a Venezuela y estaría bien porque ya tendría la garantía de una transición de gobierno que no puede tomar las medidas arbitrarias que denuncia Márquez, pero, punto aparte es que debe haber presencia en Washington de personas empoderadas como el presidente electo González”, puntualizó.

Enrique Márquez

Venezuela

Washington

Oposicion venezolana

María Corina Machado

