NTN24
Lunes, 23 de febrero de 2026
Lunes, 23 de febrero de 2026
El Helicoide

Régimen de Venezuela comienza remodelación del temido centro de torturas El Helicoide tras orden de cierre

febrero 23, 2026
Por: Redacción NTN24
El Helicoide | Foto: EFE
El Helicoide | Foto: EFE
Tanto la oposición como activistas de derechos humanos denuncian el sitio como un símbolo de tortura del régimen chavista.

Este lunes, el régimen de Venezuela informó que comenzó la remodelación del temido centro de torturas El Helicoide tras la orden de cierre a finales de enero que anunció la encargada Delcy Rodríguez.

o

"Inmediatamente comenzó la elaboración del proyecto. Consultamos a la comunidad, a la familia policial, hicimos el levantamiento arquitectónico y de ingeniería, y hoy podemos decir que, en menos de un mes, el mismo ya fue aprobado y comienza su fase de ejecución", dijo en un video Juan José Ramírez, quien funge como ministro de Obras Públicas.

Por su parte, el ministro de Comunicaciones del régimen, Miguel Pérez Pirela, dijo que el Ministerio de Obras Públicas "adelanta los trabajos de recuperación de la infraestructura del Helicoide".

En el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y bajo presión de Estados Unidos, Rodríguez anunció el cierre de la temida cárcel considerada un lugar de torturas y que aún funciona como centro de reclusión.

Tanto la oposición como activistas de derechos humanos denuncian el sitio como un símbolo de tortura del régimen chavista en Venezuela que, además, es sede del servicio de inteligencia (Sebin).

Según dijo Rodríguez al anunciar el cierre, las instalaciones de El Helicoide se transformarán “en un espacio social, cultural, deportivo y de comercio, para la Policía”, así como para “las comunidades aledañas a este recinto”.

¿Qué es El Helicoide?

Es una icónica e imponente estructura arquitectónica en Caracas, Venezuela, que pasó de ser un ambicioso proyecto de centro comercial en los años 50 a convertirse en uno de los centros de detención y tortura más temidos de Latinoamérica.

o

Puntualmente, es utilizado como centro de operaciones del SEBIN y cárcel para presos políticos y ciudadanos considerados disidentes por el chavismo.

Organizaciones como Human Rights Watch y la ONU han documentado condiciones inhumanas, hacinamiento y métodos de tortura física y psicológica en sus instalaciones.

Temas relacionados:

El Helicoide

Cárceles

Torturas en Venezuela

Presos políticos

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Mi hijo está irreconocible, ha bajado como 40 kilos y está desorientado": desgarrador testimonio de madre de sargento venezolano preso por el régimen y a quien no acobija la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué son los ‘Therian’ y por qué los humanos se identifican como animales?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto analiza implicaciones de la orden de Trump acerca de divulgar archivos relacionados con extraterrestres: "El material que liberen puede traer grandes sorpresas"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué Petro pone en duda el sistema electoral que permitió que él fuera presidente de Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Óscar Murillo, coordinador general de Provea - EFE
Venezuela

"La ley incorporó un exceso injustificado de excepciones": coordinador de Provea sobre amnistía general en Venezuela

Rueda de prensa Foro Penal - Foto EFE
Foro Penal

"Hasta que el sistema represivo no se desmantele, vamos a tener la amenaza": Foro Penal estima que 400 presos políticos quedan excluidos de la Ley de Amnistía

Foto: AFP
Realeza Británica

Escándalo real: lo que significa el arresto del expríncipe Andrés, salpicado por el caso de Jeffrey Epstein

Hugo Chávez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Juan Pablo Guanipa - AFP
Juan Pablo Guanipa

"La presión nacional e internacional debe continuar": Juan Pablo Guanipa a NTN24 tras recuperar la libertad plena en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Salvo Basile, actor italiano radicado en Colombia - Foto: EFE
Fallecimiento

Luto en el cine y la televisión colombiana tras la muerte de Salvo Basile, actor italiano que se radicó por más de 50 años en el país

Fotografía de referencia de la DEA - AFP
DEA

EE. UU. anunció el cierre de su oficina antidrogas en país del Caribe por sospechas de corrupción: "Una violación repugnante y deshonrada"

Sergio Díaz-Granados, presidente de la CAF - Foto EFE
Foro Económico Internacional CAF

"La fórmula del éxito está en el diálogo": Sergio Díaz-Granados, presidente de la CAF, durante la apertura oficial del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Los hijos del poder y el poder real, el caso de Cuba, México, Venezuela y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Salvo Basile, actor italiano radicado en Colombia - Foto: EFE
Fallecimiento

Luto en el cine y la televisión colombiana tras la muerte de Salvo Basile, actor italiano que se radicó por más de 50 años en el país

Fotografía de referencia de la DEA - AFP
DEA

EE. UU. anunció el cierre de su oficina antidrogas en país del Caribe por sospechas de corrupción: "Una violación repugnante y deshonrada"

Sergio Díaz-Granados, presidente de la CAF - Foto EFE
Foro Económico Internacional CAF

"La fórmula del éxito está en el diálogo": Sergio Díaz-Granados, presidente de la CAF, durante la apertura oficial del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026

Claudia Sheinbaum y Carlos A. Giménez - AFP
Carlos A. Giménez

"Claudia Sheinbaum es nada más que una marioneta de la dictadura en Cuba": congresista Carlos Giménez arremete contra la presidente de México

Bug Hall - @Bug Hall
Actor

Así vive Bug Hall, quien interpretó a “Alfalfa” en 'Pequeños Traviesos', tras dejar la actuación: hizo un voto de pobreza

Nuevo ataque del Comando Sur a embarcación en el Pacífico - Foto: Captura
Comando Sur

Comando Sur de Estados Unidos ataca nueva embarcación "operada por organizaciones terroristas" en el Pacífico: tres "narcoterroristas" murieron

Imagen de Júpiter tomada por la JunoCam en 2021 - Foto AFP
Planetas

Descubren que el planeta más grande de nuestro sistema solar realmente no es tan enorme como se pensaba

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre