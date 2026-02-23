Régimen de Venezuela comienza remodelación del temido centro de torturas El Helicoide tras orden de cierre

Este lunes, el régimen de Venezuela informó que comenzó la remodelación del temido centro de torturas El Helicoide tras la orden de cierre a finales de enero que anunció la encargada Delcy Rodríguez.

"Inmediatamente comenzó la elaboración del proyecto. Consultamos a la comunidad, a la familia policial, hicimos el levantamiento arquitectónico y de ingeniería, y hoy podemos decir que, en menos de un mes, el mismo ya fue aprobado y comienza su fase de ejecución", dijo en un video Juan José Ramírez, quien funge como ministro de Obras Públicas.

Por su parte, el ministro de Comunicaciones del régimen, Miguel Pérez Pirela, dijo que el Ministerio de Obras Públicas "adelanta los trabajos de recuperación de la infraestructura del Helicoide".

En el poder tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y bajo presión de Estados Unidos, Rodríguez anunció el cierre de la temida cárcel considerada un lugar de torturas y que aún funciona como centro de reclusión.

Tanto la oposición como activistas de derechos humanos denuncian el sitio como un símbolo de tortura del régimen chavista en Venezuela que, además, es sede del servicio de inteligencia (Sebin).

Según dijo Rodríguez al anunciar el cierre, las instalaciones de El Helicoide se transformarán “en un espacio social, cultural, deportivo y de comercio, para la Policía”, así como para “las comunidades aledañas a este recinto”.

¿Qué es El Helicoide?

Es una icónica e imponente estructura arquitectónica en Caracas, Venezuela, que pasó de ser un ambicioso proyecto de centro comercial en los años 50 a convertirse en uno de los centros de detención y tortura más temidos de Latinoamérica.

Puntualmente, es utilizado como centro de operaciones del SEBIN y cárcel para presos políticos y ciudadanos considerados disidentes por el chavismo.

Organizaciones como Human Rights Watch y la ONU han documentado condiciones inhumanas, hacinamiento y métodos de tortura física y psicológica en sus instalaciones.