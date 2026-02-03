NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Martes, 03 de febrero de 2026
Colombia

Un colombiano que se destacó como gran figura de su equipo hará historia al disputar su primer Super Bowl

febrero 3, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Christian González | Foto AFP
Christian González | Foto AFP
Con solo 23 años, durante la presente temporada marcó 69 tacleadas y 10 pases defendidos.

El deporte más famoso de lo Estados Unidos viene este año viene con grandes sorpresas, el Super Bowl 2026 se disputará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de San Clara, allí se enfrentarán los Seattle Seahawks y los New England Patriots, equipo que tiene un asombroso jugador colombiano.

o

Se trata de Christian González, un deportista con raíces colombianas que ha sido referente en la defensa de los Patriots desde su llegada al equipo en el año 2023 como selección de primera ronda del Draft.

En la temporada 2025-2026, el deportista de 23 años marcó 69 tacleadas y 10 pases defendidos, lo que le aseguró su puesto en su primera convocatoria al Pro Bowl.

El deportista no solo se ha destacado por presentar un increíble juego, sino también por su manera de vestir, puesto que en un evento del draft llevó un reluciente traje blanco con la bandera de Colombia, asegurando que su estilo “ha evolucionado y crecido a lo largo de los años”.

Por otra parte, la familia González no solo se ha destacado por Christian sino también por su hermana Melissa González, quien es atleta olímpica que representó a Colombia en Tokio 2020.

o

Ahora, de esa forma, el Super Bowl LX será un enfrentamiento resurgido tras años de ausencia en los playoffs. Hasta ahora, los New Patriots, ostentan seis títulos en su historia y buscarán sumar un séptimo trofeo Lobardi y superar a los Pittsburgh Steelers como la franquicia más ganadora de la NFL.

Christian González se desempeña en la posición de conerback, finalmente, el deportista aseguró que estar en el SuperBowl: “Es algo que queremos para que toda la afición se sienta orgullosa; esta ciudad es conocida por ganar”, no obstante, expresó que “estoy muy orgulloso de ser colombiano, de poner en honor al país, daré lo mejor de mí para todos”, concluyó.

Temas relacionados:

Colombia

Super Bowl

NFL

Fútbol americano

Deportes

Fútbol

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estoy convencido de que pronto usted también va a poder abrazar a su hijo": el conmovedor mensaje del ex preso político Yandir Loggiodice a la mamá del militar José Moreno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para nosotros ver el sol se convierte en una conquista": Carlos Julio Rojas, periodista excarcelado en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Petro tiene que arrodillarse y reconocer sus faltas": congresista Jaime Uscátegui sobre encuentro del presidente colombiano con Donald Trump en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Actúan forzados por el portaviones que está en el Caribe": analista político sobre recientes anuncios de Delcy Rodríguez

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué podría pasar en el encuentro cara a cara entre Trump y Petro en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Deportes

Ver más
El jugador del Barcelona Patrick Kluivert y el defensa del Rayo Vallecano Viktor Onopko | Foto: EFE
Barcelona

Exfutbolista con importante paso por La Liga reveló que no llegó al Barcelona por su aspecto físico: "dijeron que soy feo y por eso no me ficharon"

Ousmane Dembélé, futbolista francés - Foto: EFE
Dembelé

Control, gambeta y vaselina: el golazo del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, que desde ya es candidato para el Premio Puskás

Jhon Durán | Foto: AFP
Jhon Jader Durán

Presidente del Al Nassr se fue en lanza en ristre contra Jhon Durán y aseguró que su comportamiento en el club fue "poco profesional"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Liberación de presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Foro Penal confirma más de 260 excarcelaciones de presos políticos desde el anuncio del régimen venezolano el pasado 8 de enero

Victoria Beckham | Foto: EFE
Artistas

Victoria Beckham reaparece en reunión con las Spice Girls en medio de la revelación de su hijo Brooklyn quien la acusó de querer "arruinar" su matrimonio

El cantante español Julio Iglesias - AFP
Celebridades

El cantante Julio Iglesias rompió el silencio ante acusaciones de abuso que empañan su carrera

El jugador del Barcelona Patrick Kluivert y el defensa del Rayo Vallecano Viktor Onopko | Foto: EFE
Barcelona

Exfutbolista con importante paso por La Liga reveló que no llegó al Barcelona por su aspecto físico: "dijeron que soy feo y por eso no me ficharon"

Explosiones en Venezuela en medio de la captura de Maduro - Foto: AFP
Venezuela

Rusia asegura que Venezuela no supo utilizar defensas antiaéreas durante la captura de Nicolás Maduro: "Hubo al menos dos disparos y ambos fallaron su objetivo"

María Constanza Cipriani, esposa del preso político venezolano Perkins Rocha - Foto: NTN24
Presos políticos

"A mi vida en pausa le sumo la angustia y la tristeza cuando veo que el mío no está en la lista": María Constanza Cipriani, esposa del preso político Perkins Rocha

María Corina Machado y familiares de presos políticos. (EFE)
María Corina Machado

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre