Un colombiano que se destacó como gran figura de su equipo hará historia al disputar su primer Super Bowl

El deporte más famoso de lo Estados Unidos viene este año viene con grandes sorpresas, el Super Bowl 2026 se disputará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de San Clara, allí se enfrentarán los Seattle Seahawks y los New England Patriots, equipo que tiene un asombroso jugador colombiano.

Se trata de Christian González, un deportista con raíces colombianas que ha sido referente en la defensa de los Patriots desde su llegada al equipo en el año 2023 como selección de primera ronda del Draft.

En la temporada 2025-2026, el deportista de 23 años marcó 69 tacleadas y 10 pases defendidos, lo que le aseguró su puesto en su primera convocatoria al Pro Bowl.

El deportista no solo se ha destacado por presentar un increíble juego, sino también por su manera de vestir, puesto que en un evento del draft llevó un reluciente traje blanco con la bandera de Colombia, asegurando que su estilo “ha evolucionado y crecido a lo largo de los años”.

Por otra parte, la familia González no solo se ha destacado por Christian sino también por su hermana Melissa González, quien es atleta olímpica que representó a Colombia en Tokio 2020.

Ahora, de esa forma, el Super Bowl LX será un enfrentamiento resurgido tras años de ausencia en los playoffs. Hasta ahora, los New Patriots, ostentan seis títulos en su historia y buscarán sumar un séptimo trofeo Lobardi y superar a los Pittsburgh Steelers como la franquicia más ganadora de la NFL.

Christian González se desempeña en la posición de conerback, finalmente, el deportista aseguró que estar en el SuperBowl: “Es algo que queremos para que toda la afición se sienta orgullosa; esta ciudad es conocida por ganar”, no obstante, expresó que “estoy muy orgulloso de ser colombiano, de poner en honor al país, daré lo mejor de mí para todos”, concluyó.