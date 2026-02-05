NTN24
Futbolistas

De las canchas a las tarimas: Teófilo Gutiérrez estrenó su tema musical 'La Mochila Azul'

febrero 5, 2026
Por: Diana Pérez
Teófilo Gutiérrez | Foto: EFE
El reconocido futbolista colombiano Teófilo Gutiérrez ha incursionado en su carrera como cantante y estrenó en las últimas horas su nuevo tema musical 'La Mochila Azul'.

El delantero del Junior se estrenó en el mundo de la música con nada más y nada menos que con un tema al ritmo de la champeta, género que suele ser muy popular en su tierra natal, Barranquilla.

El jugador, de 40 años, sorprendió a todos este jueves al anunciar el lanzamiento de la canción y el video musical en el que colabora con el dj 'K-po' y artista 'El Berry Letrado'.

La producción del video de la canción, que ya se encuentra en las diferentes plataformas digitales, estuvo a cargo de 'Noto La Marca'.

Parte de la letra del tema musical de 'La Mochila Azul' dice: "Huele a perfume, esa mochila te tiene en las nubes", frase que hace referencia al apodo que tiene el delantero 'Perfume' por una anécdota que data de su paso por Rosario Central en Argentina.

Teo se une a los futbolistas colombianos que han decidido incursionar en el mundo de la música como es el caso de Luis Díaz, quien recientemente estrenó una canción con el cantante Silvestre Dangond.

Por estos días se conoció el adelanto de un nuevo tema de Silvestre Dangond que cuenta con la participación del extremo del Bayern Múnich, Luis Díaz.

“Qué ganas de tenerla, qué ganas de besarla, tú eras todo lo que andaba buscando”, dice la letra de la canción que se lanzará oficialmente en los próximos días.

