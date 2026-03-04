NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos asegura que Irán está lanzando un 86 % menos misiles que el primer día de conflicto

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP
Estados Unidos está "apuntando y eliminando los sistemas de misiles balísticos iraníes para evitar que amenacen" a sus fuerzas, sus aliados y sus intereses en la región.

El Gobierno de Estados Unidos, mediante el Estado Mayor Conjunto, aseguró que el número de misiles balísticos lanzados por el régimen Irán en las últimas horas se ha reducido en un 86% desde el primer día del conflicto contra Estados Unidos e Israel.

Según el Ejército, la cifra de drones también disminuyó número de drones usados también se redujo.

Junto a Israel, Estados Unidos inició una campaña de bombardeos sobre objetivos del régimen Irán el sábado. Teherán ha respondido con salvas de misiles y drones contra países de la región que albergan personal militar y bases estadounidenses.

"Los disparos de misiles balísticos de Irán en la zona cayeron en un 86% desde el primer día de combates, con un descenso del 23% en las últimas 24 horas", dijo el general Dan Caine en una rueda de prensa en el Pentágono.

"Sus disparos con drones de un solo ataque cayeron en un 73% desde los días iniciales", añadió.

Según el general, Estados Unidos está "apuntando y eliminando los sistemas de misiles balísticos iraníes para evitar que amenacen" a sus fuerzas, sus aliados y sus intereses en la región.

La república islámica ha lanzado más de 500 misiles balísticos y más de 2.000 drones, lo que ha sido un gran desafío para los sistemas de defensa aérea desde el sábado, agregó Caine.

Expertos han expresado su preocupación sobre las reservas de interceptores aéreos de Estados Unidos y sus aliados, aunque Caine y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, aseguraron que sus fuerzas disponían de suficientes municiones.

"Tenemos bastantes municiones de precisión para la tarea en curso, tanto ofensivas como defensivas", declaró Caine.

Hegseth agregó que la diferencia entre la capacidad iraní para disparar y la habilidad estadounidense para defenderse crece cada día.

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos ataca a Irán

Gobierno de Estados Unidos

Ejército

Irán

Irán - EEUU

