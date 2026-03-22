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Domingo, 22 de marzo de 2026
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Estados Unidos ataca a Irán

"Está en conciencia disparando contra población civil": experto sobre duro ataque del régimen iraní contra complejo residencial en Israel

marzo 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Luciano Mondino explicó que los recientes ataques de Irán en Dimona no golpearon el reactor nuclear de la ciudad sino a civiles.

Luciano Mondino, magister en política internacional, se pronunció sobre las recientes represalias tomadas por el régimen de Irán, a los ataques de Israel y Estados Unidos, con bombardeos a zonas civiles.

“Desde el primer minuto de la guerra, Irán dispara contra las poblaciones civiles”, expresó Mondino.

El experto señaló que, en los recientes ataques en Dimona, Irán no impactó contra un reactor nuclear, como inicialmente señalaban algunas informaciones, sino que los afectados fueron civiles.

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“El ataque a Dimona no fue contra el reactor nuclear. Está a entre 10 y 20 kilómetros de la ciudad donde el misil anoche impactó en un complejo residencial. Irán está en conciencia disparando contra población civil”, precisó.

Además, mencionó que Irán no tiene capacidad de “ganar la guerra en términos militares por lo tanto produce mucha desinformación”.

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