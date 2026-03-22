"Está en conciencia disparando contra población civil": experto sobre duro ataque del régimen iraní contra complejo residencial en Israel

Luciano Mondino, magister en política internacional, se pronunció sobre las recientes represalias tomadas por el régimen de Irán, a los ataques de Israel y Estados Unidos, con bombardeos a zonas civiles.

“Desde el primer minuto de la guerra, Irán dispara contra las poblaciones civiles”, expresó Mondino.

El experto señaló que, en los recientes ataques en Dimona, Irán no impactó contra un reactor nuclear, como inicialmente señalaban algunas informaciones, sino que los afectados fueron civiles.

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“El ataque a Dimona no fue contra el reactor nuclear. Está a entre 10 y 20 kilómetros de la ciudad donde el misil anoche impactó en un complejo residencial. Irán está en conciencia disparando contra población civil”, precisó.

Además, mencionó que Irán no tiene capacidad de “ganar la guerra en términos militares por lo tanto produce mucha desinformación”.