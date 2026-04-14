Difunden video de balacera que ocurrió en localidad de Usaquén en medio de intento de asesinato en Bogotá

En las últimas horas han sido revelados varios videos, registrados por testigos, de una balacera ocurrida el lunes 13 de abril que generó miedo entre los bogotanos.

Los videos muestran los hechos ocurridos en la localidad de Usaquén en Bogotá, que causaron preocupación entre los habitantes de la zona y que dejaron al menos seis personas heridas según los primeros reportes.

Las imágenes muestran que la balacera inicia cuando un hombre toma por la espalda a otro, quien se encontraba frente a la silla de atrás de su camioneta.

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El hombre atacado, quien al parecer y según las primeras informaciones de la Policía local iba a ser asesinado, desenfundó un arma y atacó al presunto homicida quien cayó herido sobre la acera en un sector de características comerciales.

“Se reporta un ataque sicarial. Así mismo la víctima enfrenta al sicario con arma de fuego e inicia un intercambio de disparos donde lamentablemente cuatro personas son herida de forma colateral”, expresó la Policía.

Entre los heridos se encuentra un menor de ocho años y tres otros transeúntes. A estas cuatro personas, se suman en la lista de heridas “la víctima y el sicario”, según informaciones de la Policía.

“La Policía Nacional destina un grupo especializado de policía judicial e inteligencia para dar con el paradero del autor intelectual de estos hechos”, manifestó.

En el video también quedó retratado el que sería un segundo victimario a quien se ve huir tras el intercambio de disparos.