Laura Dogu deja su cargo como encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela: "Mi asignación temporal en Caracas llega a su fin"

La encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, informó que dejará de ejercer su cargo en el país latinoamericano, el cual asumió después de la captura de Nicolás Maduro y el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

“Mi asignación temporal en Caracas llega a su fin, y regresaré a mi puesto anterior como asesora de política exterior del jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos”, indicó Dogu en un comunicado.

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Y añadió: “Estoy profundamente agradecida con el presidente Trump y el secretario Rubio por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela, y de representar a los Estados Unidos durante este momento histórico, mientras construimos una relación sólida entre nuestros dos países”.

En el texto, la diplomática norteamericana detalló que John Barrett llegará próximamente a Venezuela para desempeñarse como el próximo encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas.

“El equipo en Caracas continuará avanzando el plan de tres fases del presidente y del secretario durante esta nueva etapa de las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela, en beneficio del pueblo estadounidense y del pueblo venezolano”, concluyó.

Antes de llegar a Caracas, Dogu se había desempeñado como embajadora de Estados Unidos ante Honduras entre 2022 y 2025, mismo cargo que ocupó en Nicaragua de 2015 a 2018.

Además, se desempeñó como asesora de política exterior del jefe de Estado Mayor del Ejército de los EE. UU. y trabajó en la Oficina Federal de Investigaciones como directora adjunta de la Célula de Fusión para la Recuperación de Rehenes.

Otros cargos en el extranjero incluyen el Consulado General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez, México, y las embajadas de los Estados Unidos en Turquía, Egipto y El Salvador, según reporta un sitio web oficial del Gobierno de Estados Unidos en Honduras.