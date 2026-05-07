Video: terroristas de Hezbolá lanzaron cohetes desde el interior de una estructura y los soldados de Israel respondieron para "neutralizar la amenaza"

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron la muerte de 220 terroristas de Hezbolá en las últimas semanas, al tiempo que informaron que se han atacado más de 180 sitios de infraestructura pertenecientes a la organización terrorista.

“En las últimas semanas, se ha eliminado a más de 220 terroristas de Hezbolá que representaban una amenaza para los soldados de las FDI y los civiles israelíes”, detalló en un mensaje en X.

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Según el informe, “se eliminaron terroristas clave”, entre los que se encuentran Ahmed Ali Balout, comandante de la Unidad 'Fuerza Radwan' de Hezbolá; Muhammad Ali Bazi, jefe del Departamento de Inteligencia de la Unidad Nasser; y Hussein Hassan Romani, oficial de Observación de la Defensa Aérea de Hezbolá.

Por otro lado, las FDI reportaron que han atacado más de 180 sitios de infraestructura pertenecientes a la organización terrorista proiraní, incluidos centros de mando, instalaciones de almacenamiento de armas y lanzadores cargados y listos para usar en el sur del Líbano.

En un mensaje en la misma red social, las fuerzas israelíes indicaron que terroristas de Hezbolá lanzaron cohetes desde el interior de una estructura civil en la zona de Jwaya, en el sur del Líbano.

Dicha situación, llevó a soldados de las FDI a responder, alcanzando la estructura y “eliminando al terrorista para neutralizar la amenaza”.

El Líbano se vio arrastrado al conflicto en Medio Oriente poco después de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen de Irán, puestos en marcha el 28 de febrero.

El grupo terrorista Hezbolá comenzó a disparar cohetes hacia territorio israelí en el segundo día de los ataques en respuesta a la muerte del líder supremo del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei.