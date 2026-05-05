Coordinador electoral de Vente Venezuela expone condiciones para elecciones presidenciales: "Nunca un país ha estado tan listo"

Humberto Villalobos, coordinador electoral de Vente Venezuela, habló en La Tarde de NTN24 sobre si los venezolanos están listos para votar en una eventuales elecciones presidenciales.

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"Nunca un país ha estado tan listo como estamos los venezolanos, nosotros como organización trabajamos todos los días para mejorar", dijo Villalobos.

El entrevistado abordó además las condiciones que se deben cumplir en dicha contienda electoral para que se tengan garantías.

"Las condiciones básicas que estamos buscando, hablando desde nuestra propuesta, es que todos los venezolanos (en el exterior y al interior del país) puedan votar, que cualquier candidato se pueda inscribir, que podamos trabajar en libertad en Venezuela", manifestó.

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Villalobos también se refirió al trabajo que se adelanta para los próximos comicios presidenciales en Venezuela.

"A partir de las tres fases que menciona Estados Unidos, lo que se quiere, como dice María Corina (Machado), es que en los próximos 10 o 12 meses se puedan hacer unas elecciones presidenciales", sostuvo.

Villalobos además explicó en el canal de las Américas cómo el régimen destruyó el sistema electoral venezolano.

"En los plazos que estamos hablando no es posible arreglar el CNE, no es posible arreglar su sistema... Para un nuevo proceso estaría una directiva del CNE 'Ad hoc'... El proceso del registro electoral se inició en el año 2000... Se notan las trazas del chavismo en el registro electoral", afirmó.

La líder de la democracia en Venezuela y premio Nobel de Paz, María Corina Machado, ha afirmado recientemente que en Venezuela debe ocurrir un nuevo proceso electoral en un plazo máximo de 12 meses.

La apodada 'dama de hierro' plantea que las elecciones para relegitimar al presidente, la Asamblea Nacional y otras autoridades deben realizarse "lo antes posible".