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Jueves, 23 de abril de 2026
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James Rodríguez y su poca actividad con Minnesota - Foto: AFP
James Rodríguez y su poca actividad con Minnesota - Foto: AFP
James Rodríguez

Sigue sin sumar minutos: James Rodríguez vio desde el banco la victoria de Minnesota

abril 23, 2026
Por: Natalya Baquero González
El 10 tuvo más actuación durante la fecha FIFA del mes de marzo con la Tricolor, con la cual disputó cerca de 126 minutos dentro del terreno de juego.

Avanza el tiempo y el capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, sigue sin tener una participación determinante con su equipo, Minnesota United, con el cual ha tenido poca acción durante las últimas salidas de la escuadra norteamericana.

Pese a que el entrenador de los Loons, Cameron Knowles, ha destacado las cualidades del volante cucuteño cada vez que este pisa el terreno de juego, el 10 de la ‘Tricolor’ sigue sin tener ritmo deportivo.

Este miércoles, en el juego válido por fecha 7 de la Major League Soccer, Rodríguez nuevamente vio desde el banco la victoria del Minnesota 1 a 0 ante el Dallas. A comparación de la jornada anterior, que estuvo cerca de cuatro minutos en el encuentro ante Timbers, en esta oportunidad no tuvo acción.

Desde su arribo al fútbol de los Estados Unidos a inicios del mes de febrero, el volante colombiano solo ha disputado cuatro encuentros con los Loons, con los cuales hasta el momento ha disputado un total de 106 minutos, 40 de ellos en la MLS y 66 en LA US Open Cup.

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Una situación que, de cara a la Copa del Mundo, comienza a desatar preocupación en torno al rendimiento y el estado físico en el que pueda llegar James Rodríguez. Esto teniendo en cuenta la poca actividad deportiva que ha tenido el volante durante la actual temporada.

No es para menos, pues el 10 tuvo más actuación durante la fecha FIFA del mes de marzo con la Tricolor, con la cual disputó cerca de 132 minutos dentro del terreno de juego, muchos más minutos que con Minnesota.

Aunque el volante tuvo mayor participación durante los juegos amistosos del combinado cafetero, se le vio bajo de ritmo, lo cual comienza a generar duda respecto a su participación con el equipo de Néstor Lorenzo en el Mundial.

James, aún con chances de recuperar ritmo deportivo antes de la Copa del Mundo

Teniendo en cuenta que la convocatoria definitiva de la selección Colombia debe ser presentada a más tardar el 30 de mayo, el cucuteño aún tiene oportunidad para ponerse a ritmo y recuperar su rendimiento futbolístico, pues a Minnesota aún le quedan cerca de 7 partidos antes de que la MLS se tome una pausa por el Mundial.

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Claro está que su participación dentro del terreno de juego con Loons se encuentra sujeta a la decisión técnica del entrenador Cameron Knowles.

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