Así fue el momento en el que se izó la bandera de Estados Unidos en la embajada en Caracas: "representa la esperanza y la libertad"

Este sábado, después de 7 años, fue izada la bandera de Estados Unidos en Caracas dentro de la sede diplomática del país norteamericano, donde entonces fue retirado por completo del país sudamericano su personal.

La sede diplomática de Estados Unidos volvió a la actividad después de la intervención del Gobierno de Donald Trump en la que el dictador venezolano Nicolás Maduros resultó capturado y extraído.

"En la mañana del 14 de marzo de 2019, la bandera estadounidense fue arriada por última vez en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas. Esta mañana, 14 de marzo de 2026, a la misma hora, mi equipo y yo izamos la bandera de los Estados Unidos—exactamente siete años después de haber sido retirada", señaló la sede diplomática en sus redes sociales.

Y agregó: "Ha comenzado una nueva era para las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Seguimos con Venezuela".

Ahora, se reveló el video del acto en el que Laura Dogu, encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, dio unas emotivas palabras sobre el significado de símbolo patrio levantado allí.

"La bandera de los Estados Unidos representa la posibilidad, la esperanza y la libertad. Representa el sacrificio, la lucha y la superación de desafíos insuperables”, dijo.

La bandera fue transportada en un emotivo y simbólico acto en el que participaron soldados.

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"Los marines quienes custodian nuestra bandera lo saben mejor que nadie, el izado de la bandera hoy simboliza todo lo que les espera a los pueblos de Venezuela y de los Estados Unidos", añadió Dogu.