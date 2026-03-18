Gobierno Trump eleva a 50 el número de países cuyos ciudadanos deben pagar fianza para obtener visados: ¿Colombia o Venezuela están incluidos en la lista?

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que amplió la lista de países cuyos ciudadanos que deseen viajar a Estados Unidos deberán depositar una fianza de 15.000 dólares.

La medida, que se aplica a las visas de negocios y de turismo —es decir, no para inmigrantes—, afecta ya a 38 países y se extenderá a otros doce a partir del 2 de abril, informó el Departamento de Estado.

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El programa se lanzó el año pasado con el objetivo de frenar las estancias prolongadas más allá del periodo autorizado, como parte de la amplia ofensiva de Trump contra la inmigración ilegal.

La fianza, cabe resaltar, se devuelve en caso de que el titular del visado regrese a su país dentro del plazo establecido o si finalmente no llega a viajar.

Enviar de vuelta a un inmigrante ilegal cuesta al contribuyente estadounidense una media de 18.000 dólares, según el Departamento de Estado.

¿Los colombianos y/o venezolanos deben pagar fianza para obtener visados?

Venezuela, cabe resaltar, ya había sido incluida anteriormente en el listado de países cuyos ciudadanos deben pagar fianza para obtener visados de Estados Unidos.

Aunque en el registro anterior también habían sido incluidos los países caribeños Antigua y Barbuda, Cuba y Dominica, Colombia no figuraba en el listado.

La incertidumbre sobre el nuevo listado era alta para los colombianos ante las tensiones de hace unos meses entre Estados Unidos y Colombia, como la revocación de la visa del Departamento de Estado al presidente Gustavo Petro —que le fue entregada nuevamente esta semana—, y la descertificación del Gobierno Trump a Colombia en lucha antidrogas.

Sin embargo, Colombia no fue incluida en esta nueva actualización del listado de países en el que sus ciudadanos deban pagar fianza de 15.000 dólares para obtener visas de negocios y de turismo.

¿Cuáles fueron los 12 nuevos países incluidos en el programa del Departamento de Estado?

Los ciudadanos de estos países se suman a la lista conformada ahora por 50 países que deberán pagar fianza para obtener visado de Estados Unidos:

Nicaragua

Granada

Camboya

Etiopía

Georgia

Lesoto

Mauricio

Mongolia

Mozambique

Papúa Nueva Guinea

Seychelles

Túnez

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Entre los 38 iniciales la gran mayoría están en África (Benín, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Costa de Marfil, Yibuti, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Malaui, Mauritania, Namibia, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabue).

De Asia, Eurasia y Oceanía figuran Bangladés, Bután, Mongolia, Nepal, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán, así como Fiyi, Tonga, Tuvalu y Vanuatu.

En enero, Estados Unidos congeló en 75 países los trámites de visados de inmigrante destinados a las personas que planean residir allí de forma permanente.