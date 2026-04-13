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Lunes, 13 de abril de 2026
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"Para mí es un partido trampa": Luis Enrique en la previa del Liverpool vs. PSG en Anfield

abril 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Luis Enrique Martínez, exfutbolista y entrenador - Foto: EFE
Luis Enrique Martínez, exfutbolista y entrenador - Foto: EFE
A pesar de la victoria 2-0 en la ida a favor de la oncena francesa, el estratega reconoce la historia del rival.

Este lunes, el director técnico español del PSG, Luis Enrique Martínez, se refirió al partido de vuelta de cuartos de final entre Liverpool y el cuadro parisino.

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A pesar de la victoria 2-0 en la ida a favor de la oncena francesa, el estratega aseguró que se viene un "partido trampa".

"Para mí es un partido trampa, el fútbol y los partidos cambian muy rápido, hay que estar concentrado porque puedes encajar un gol muy rápido", dijo el entrenador español.

Así que "es importante empezar bien el partido, pero no será la clave del partido", acotó en rueda de prensa.

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En cuanto a la intensidad de dicho trámite, el experimentado DT sostuvo: "sabemos de la dificultad de jugar en este estadio, pero para nosotros es una motivación".

"Habrá momentos difíciles, pero tenemos experiencia en este tipo de partidos y estoy seguro de que estaremos preparados", añadió.

Luis Enrique, de momento, sigue sin contar con uno de sus referentes, el centrocampista español Fabián Ruiz, lesionado en una rodilla.

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Hace una semana, los campeones defensores (PSG) hicieron respetar el Parque de los Príncipes en el partido de ida frente al Liverpool.

Esto, con goles de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, quienes seguramente dirán presente en el venidero partido de UCL.

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