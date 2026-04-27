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Lunes, 27 de abril de 2026
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Seguridad

"Este fin de semana nuevamente nos retrotrajo 20 años atrás", exministro Diego Molano sobre crítica situación de seguridad en Colombia

abril 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia, analizó en La Tarde de NTN24 la grave situación de seguridad que atraviesa Colombia con 30 atentados en las últimas 72 horas.

Colombia enfrenta una crítica situación de seguridad a pocas semanas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo. Tras un fin de semana con 30 atentados en 72 horas, Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia, cuestionó en La Tarde de NTN24 la viabilidad de garantizar condiciones democráticas para los comicios.

Molano atribuyó el deterioro de la seguridad nacional al fracaso de la política de "paz total" implementada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según el exministro, esta estrategia permitió que los grupos armados expandieran su presencia territorial "de 120 municipios a 600 municipios, como lo ha dicho la Defensoría", y duplicaran sus efectivos de 13.000 a 30.000 hombres en armas y redes de apoyo.

“Este fin de semana nuevamente nos retrotrajo 20 años atrás cuando este tipo de atentados terroristas destruían”, indicó.

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El exministro expresó especial preocupación por las garantías electorales de cara a los comicios presidenciales. "Si hoy tienen presencia en 600 municipios y además tienen 30 mil hombres en armas y redes de apoyo, ¿qué podemos decir de la libertad de votar con esta capacidad de coaccionar?", cuestionó.

“Estas elecciones requieren una fuerza pública que tenga la capacidad de garantizar protección a todos los colombianos. Si vemos una fuerza pública disminuida en sus capacidades, disminuida en el número de hombres que debe tener en filas”, subrayó.

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Respecto a las Fuerzas Armadas, Molano defendió su integridad institucional, pero criticó la falta de direccionamiento claro. "Una cosa es ser institucional, otra cosa es que tengan o conecten con la fuerza pública. El grave problema que tiene la fuerza pública hoy es que no hay direccionamientos claros por parte de la presidencia de la república", afirmó. Mencionó además la disminución de capacidades por limitaciones presupuestarias y la salida de 83 generales hace tres años.

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