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Jueves, 14 de mayo de 2026
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Central Nuclear

Estados Unidos anunció que completó extracción de uranio enriquecido de reactor nuclear venezolano

mayo 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Bandera de Venezuela y reactor. (Canva - foto de referencia)
Bandera de Venezuela y reactor. (Canva - foto de referencia)
La operación fue completada "en cuestión de meses, más de dos años más rápido de lo planeado originalmente", indicó un texto del Departamento de Estado.

Estados Unidos anunció este jueves que completó una operación de extracción de uranio altamente enriquecido del único reactor nuclear en Venezuela, actualmente en paro.

La operación fue completada "en cuestión de meses, más de dos años más rápido de lo planeado originalmente", indicó un texto del Departamento de Estado.

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El reactor RV-1, situado en el Alto de Pipe, en las afueras de Caracas, "fue el primer y único reactor nuclear del país, construido originalmente para la investigación científica con fines pacíficos", explicó el comunicado.

"A finales de abril, Venezuela acondicionó y preparó para su transporte el HEU (uranio altamente enriquecido) de su reactor de investigación RV-1, que había sido suministrado al país como parte del histórico programa Átomos para la Paz de Estados Unidos" indicó el texto.

"El material fue transportado por el Reino Unido y llegó sin contratiempos al emplazamiento de Savannah River, en Aiken, Carolina del Sur, a principios de mayo para su disposición final", añadió.

Estados Unidos ha retirado o eliminado hasta la fecha más de 7,3 toneladas de material nuclear susceptible de ser usado para fines militares en todo el mundo, aseguró el texto.

El reactor experimental RV-1, construido por General ELectric, fue inaugurado por el entonces Rómulo Betancourt en diciembre de 1960.

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