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Jueves, 16 de abril de 2026
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Selección Colombia Sub-17 - Foto: EFE
Selección Colombia Sub-17 - Foto: EFE
Selección Colombia

Con goleada, Colombia vence a Brasil y avanza a la final del Campeonato Sudamericano Sub-17

abril 16, 2026
Por: Natalya Baquero González
Ahora los dirigidos por el técnico Fredy Hurtado esperan rival, que saldrá del juego entre Ecuador y Argentina.

La selección Colombia Sub-17 avanzó a la gran final del Sudamericano de la categoría, tras imponerse a su similar de Brasil 3 goles por 0.

Con gol de Adrián Mosquera y doblete de José Escorcia, por tercera vez en la historia de este campeonato la “Tricolor” se instala en fase final y disputa el título.

Con determinación, buen manejo de la pelota y concentración en la zona defensiva, el equipo dirigido por el entrenador Fredy Hurtado supo darle ritmo al encuentro ante la poderosa Canarihna.

Aunque la primera parte del encuentro fue para el combinado brasileño, quien generó dos llegadas de peligro, al momento de definir se encontró con el guardameta cafetero Luigi Ortiz, quien en ambas ocasiones ahogó el grito de gol, motivo por el cual el marcador no tuvo novedades.

Para la etapa complementaria, las cosas fueron a otro precio; la selección Colombia, sin desesperación, fue tomándose confianza y con buenas transiciones fue acercándose al área de Brasil, al punto de alcanzar su objetivo: descontar en el global.

Tanta insistencia dio resultado sobre los 53 minutos del encuentro, cuando la Tricolor atacó por el costado derecho sin presión alguna, lo cual le permitió al jugador Adrián Mosquera acercarse al borde del área y lanzar un potente remate, que, tras pegar en el travesaño, picó en el interior del arco, para el 1 por 0.

Tras el tanto, los brasileños buscaron ir al campo colombiano, pero la falta de precisión en los pases y la presión de los colombianos no se lo permitió. Cuando buscaban llegar al arco de Luigi Ortiz, José Escorcia robó una pelota, generando una jugada de peligro que él mismo sellaría con gol.

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Escocia llegó sin referencia al área y, aunque el guardameta de Brasil intentó achicar, el centrocampista envió un remate por el costado derecho del golero que terminó en el fondo de la red para el 2-0.

Cuando todo parecía que terminaría de esa manera, sobre el tiempo de adición, el combinado cafetero marcó el tercer tanto, para sellar la victoria por goleada ante la Canarinha.

Como con magia en sus pies, el mediocampista José Escorcia mandaría la pelota al fondo de la red, tras un potente remate de tiro libre al palo de la mano izquierda del golero brasileño, que no pudo impedir la goleada de la selección Colombia.

Tras el triunfo 3 goles por 0, los dirigidos por el técnico Fredy Hurtado esperan rival entre Ecuador y Argentina para el juego de la gran final del Campeonato Sudamericano Sub-17, en el que la Tricolor buscará repetir lo hecho en 1993 y levantar su segundo título en la historia de este certamen Conmebol.

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