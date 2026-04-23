FIFA ve inviable idea de Trump de reemplazar en el Mundial a Irán por Italia: esta sería la selección que tendría posibilidades de ir ante una eventual ausencia

La FIFA ve inviable la idea de un enviado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que la selección de fútbol de Italia reemplace a su semejante de Irán en la Copa del Mundo de este año, según revelaron fuentes a El País.

Una de las principales razones por las que se rechazaría la propuesta, de acuerdo con el periódico español, es porque, aunque Irán no acudiera al Mundial, algo poco probable según las declaraciones del presidente Gianni Infantino, la selección que le relevaría tendría que salir de su misma confederación, la asiática.

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Así las cosas, la sustituta de la selección iraní ante una eventual ausencia sería Emiratos Árabes Unidos, perdedora en la última ronda de Asia contra Irak, que se clasificó luego para el Mundial tras derrotar a Bolivia en la fase definitiva de su repechaje.

Sin embargo, las declaraciones del presidente Infantino han dejado entrever que está casi garantizada la participación de Irán en el Mundial que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

"El equipo iraní vendrá, sin duda. Esperamos que, para entonces, por supuesto, la situación sea pacífica; eso sin duda ayudaría", expresó Infantino en entrevista con CNBC la semana pasada.

"Pero Irán tiene que venir, claro. Representan a su pueblo. Se clasificaron", agregó el dirigente en la más reciente de sus declaraciones al respecto.

Desde Italia también rechazan la idea de la administración Trump

La sugerencia —que conoció el Financial Times— de Paolo Zampolli, un italoamericano enviado para las relaciones internacionales de Estados Unidos, provocó vergüenza en el entorno de la selección italiana el jueves.

Algunos medios aseguraron que el plan parece ser un intento de recomponer las relaciones después de que Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se distanciaran tras los impases del presidente republicano con el Papa León XIV por la situación con el régimen de Irán.

Los principales sitios web de noticias deportivas de Italia solo hicieron una mención superficial a la historia, pero los políticos y funcionarios se apresuraron a rechazar la idea.

"En primer lugar, no creo que sea posible", declaró Luciano Buonfiglio, presidente del Comité Olímpico Italiano. "En segundo lugar, me sentiría ofendido. Para ir al Mundial, hay que ganárselo", agregó.

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El ministro de Deportes, Andrea Abodi, hizo eco de esta opinión y afirmó que "no es apropiado", pues considera que "se clasifica en el terreno de juego", mientras que el ministro de Economía, Giancarlo Giorgetti, calificó la idea de "vergonzosa".