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Viernes, 08 de mayo de 2026
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Venezuela

EE. UU. anunció la retirada de todo el uranio altamente enriquecido de un reactor en Venezuela

mayo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto Embajada de Estados Unidos en Venezuela
Foto Embajada de Estados Unidos en Venezuela
"La remoción segura de todo el uranio enriquecido de Venezuela envía otra señal al mundo de una Venezuela restaurada y renovada”, enfatizó la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

De acuerdo con un comunicado oficial, difundido esta semana por el canciller del régimen de Venezuela, Yván Gil, informó que se completó entre el 18 y 29 de abril la retirada del material nuclear restante del Reactor Experimental RV-1 del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

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La Embajada de Estados Unidos en Venezuela aseguró que “el reactor RV-1 apoyó la investigación en física y energía nuclear. Una vez que esa labor concluyó en 1991, su uranio, enriquecido por encima del umbral crítico del 20%, pasó a considerarse material excedente”.

En ese contexto, gracias al plan de tres fases del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio, “se aceleró el retiro de este riesgo nuclear” en Venezuela.

Todo se planifico con la visita del secretario de Energía Chris Wright en Venezuela en febrero, la Oficina de No Proliferación Nuclear de Defensa (DNN) de la NNSA trabajó en cuestión de semanas con el personal de Departamento de Estado de Washington y Caracas, junto a el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y otras organizaciones “para preparar una evaluación del sitio que permitiera planificar la extracción”.

Procedimiento de la extracción de uranio en Venezuela

Como paso para asegurar el material, la DNN y expertos técnicos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, retiraron 13,5 kilogramos, (aproximadamente 30 libras) de uranio del reactor RV-1 en casi seis semanas después de su visita inicial al sitio.

El desarrollo de toda la operación se realizó en cooperación con el OIEA, embalando de manera segura el uranio en un

Posteriormente, el grupo encargado escoltó el material por vía terrestre a un puerto venezolano, donde se transfirió a un transporte especializado del Reino Unido, para finalmente ser trasladado a los Estados Unidos.

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El material llego a comienzos de mayo al territorio norteamericano y fue llevado a Savannah River (SRS) para su procesamiento y reutilización.

"La remoción segura de todo el uranio enriquecido de Venezuela envía otra señal al mundo de una Venezuela restaurada y renovada. Gracias al liderazgo decisivo del presidente Trump, los equipos completaron en meses lo que normalmente habría tomado años", recalcó la Embajada de Estados Unidos en Venezuela.

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