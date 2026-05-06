Japón lanza un nuevo y poderoso misil durante maniobras marítimas conjuntas con Estados Unidos e impacta buque filipino

Las Fuerzas de Autodefensa de Japón lanzaron el miércoles un misil antibuque Tipo 88 durante unas maniobras marítimas conjuntas con fuerzas de Estados Unidos, Australia y Filipinas, y alcanzaron un buque de la Armada filipina localizado estratégicamente para el ejercicio militar en aguas frente al mar de China Meridional.

El ejercicio tuvo lugar mientras Filipinas y Japón iniciaban conversaciones sobre una posible transferencia de material de defensa, posibilitada por la decisión de Tokio de eliminar las restricciones a las exportaciones militares.

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Las conversaciones incluyen la posible transferencia anticipada de destructores de la clase Abukuma y aviones TC-90 a las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP, por sus siglas en inglés), según dijo el ministro de Defensa japonés, Shinjirō Koizumi.

El secretario de Defensa filipino, Gilberto Teodoro, y Koizumi presenciaron el lanzamiento de misiles en directo desde tierra, mientras que el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., observó el ejercicio desde el cuartel general militar en Manila, capital de Filipinas, a través de una retransmisión en directo, según informó la oficina presidencial.

"El ejercicio puso de manifiesto las operaciones coordinadas de ataque marítimo entre las fuerzas aliadas y destacó la creciente capacidad de las AFP para operar junto a socios internacionales en la promoción de la seguridad regional y la libertad de navegación", se indicó en un comunicado.

El ejército filipino informó de que se lanzaron dos salvas de misiles Tipo 88, que alcanzaron al BRP Quezon en los seis minutos siguientes al lanzamiento. El ataque tuvo lugar a unos 75 kilómetros de la costa de Paoay, en el norte de Filipinas, frente al mar de China Meridional.

El Departamento de Defensa Nacional de Filipinas señaló que el sistema de misiles Tipo 88 de Japón fue "diseñado para defender las zonas costeras y disuadir las amenazas marítimas".

"Estoy muy muy orgulloso y feliz de que hayamos podido llevar esto a cabo por primera vez y de que su alcance solo vaya a aumentar con más socios", mencionó Teodoro.

El ejercicio de fuego real formaba parte de los ejercicios militares anuales organizados por Manila y Washington, conocidos como "Balikatan", o "hombro con hombro".

Japón, junto con Canadá, Francia y Nueva Zelanda, se une a los Balikatan como participante activo por primera vez, lo que pone de relieve la creciente red de alianzas de seguridad de Manila.

El 2 de mayo, efectivos filipinos y de Estados Unidos también desplegaron el misil antibuque NMESIS en la provincia de Batanes, cerca de Taiwán, mientras la tensión sigue latente en torno a la isla autónoma que China considera territorio propio.

Más de 17.000 soldados participan en las maniobras de este año, incluidos unos 1.400 de Japón, aliado por tratado de defensa, y 10.000 de Estados Unidos, a pesar de que Washington sigue muy involucrado en Oriente Medio.

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Pekín, por su parte, critica habitualmente las maniobras militares conjuntas de Manila con sus aliados, alegando que agrava la tensión regional.