NTN24
Miércoles, 06 de mayo de 2026
Miércoles, 06 de mayo de 2026
Narges Mohammadi

"En cualquier momento puede perder la vida": trágico relato de activista sobre Nobel de Paz iraní que es prisionera política del régimen

mayo 6, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
Narges Mohammadi sufrió un ataque cardiaco debido a las torturas de la dictadura de los ayatolás y la falta de atención.

Ryma Sheermoha-Mmadi, activista disidente iraní, exiliada en España, dijo en La Mañana de NTN24 que la Nobel de Paz Iraní, Narges Mohammadi, prisionera política en manos de la tiranía de los ayatolás, puede perder la vida "en cualquier momento".

"Narges Mohammadi está en una situación sumamente delicada. No hay que olvidar que los médicos del Poder Judicial iraní, al ver la situación tan terrible en la que se encuentra, han pedido que se pare la sentencia de su condena, pero no consiguieron que el Poder Judicial le conceda la libertad teniendo en cuenta la situación tan terrible en la que se encuentra", contó la activista.

Explicó que, en el momento de su detención durante un acto por el homenaje de un abogado de derechos humanos, las autoridades del régimen iraní se la llevaron de manera sumamente violenta, según presenciaron testigos en el lugar de los hechos.

o

"La habían golpeado tan fuertemente tanto por delante como por detrás, que decían sus compañeras de celda que para ella era imposible poder dormir. No podía ni dormir boca abajo ni dormir de manera normal. A esto hay que sumarle las fracturas que sufrió en la cabeza", precisó Sheermoha-Mmadi.

Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2023, ya ha estado varias veces en condición de prisionera política, según expuso la activista iraní. "Cada vez con un tema de salud bastante dramático a causa de la presión y las torturas que sufre", mencionó.

Sufrió un ataque cardiaco debido a las torturas de la dictadura de los ayatolás y la falta de atención.

Sheermoha-Mmadi cuestionó el hecho de que, en medio del conflicto internacional, no se defiendan los derechos de las víctimas del régimen. "Todo evidentemente tiene su importancia, pero parece mentira que cuando llegamos a mirar lo que pasa dentro de Irán, de golpe desaparece toda esta presión a nivel internacional", expresó.

Temas relacionados:

Narges Mohammadi

Régimen de Irán

Presos políticos

Represión

Denuncia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Él me dice todos los días 'sáquenme de aquí'": madre de niño cubano Jonathan Muir suplica que su hijo sea liberado por el régimen de Díaz-Canel

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto sobre las diferencias entre Trump y el papa León XIV: "Hay un desacuerdo político casi total en las agendas"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“La captura de Maduro fue sensacional, pero aún estamos esperando la estrategia para una transición democrática”: advierte exembajador James Story

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio - Foto AFP/ Diosdado Cabello - Foto EFE
Marco Rubio

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Christopher Landau, subsecretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Transición democrática

"Es un momento sumamente delicado, hay que tener un poco de paciencia": subsecretario de Estado a NTN24 sobre incertidumbre por futuro de la transición democrática en Venezuela

Foto: AFP
Régimen cubano

EE. UU. revela impresionante video de aviones de guerra en el USS Abraham Lincoln, que sería enviado a Cuba

Presos políticos en Venezuela - Archivo
Regimen chavista

"Le pusieron una capucha y se lo llevaron": grave denuncia de madre de joven arrestado arbitrariamente por el régimen de Venezuela por segunda vez

Crisis hospitalaria en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Crisis en Venezuela

"Es un engaño lo que está pasando": presidente de la Federación Médica Venezolana sobre el paradero desconocido de 71 toneladas de medicamentos enviados por EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Ataques de Israel en el Líbano - Captura de video
Israel

Impresionantes ataques en Líbano: Israel llevó a cabo bombardeos contra "varias infraestructuras de la organización terrorista Hezbolá"

Yván Gil y Juan Guaidó - EFE
Juan Guaidó

Juan Guaidó responde con foto de Maduro capturado al canciller del régimen de Venezuela quien recordó los hechos del 30 de abril de 2019

Gustavo Petro y Bernie Moreno - EFE/AFP
Gustavo Petro

Senador Bernie Moreno desmiente al presidente Petro quien dijo que la CIA tenía "datos reales y concretos" de un supuesto atentado contra el candidato Iván Cepeda

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Ataques de Israel en el Líbano - Captura de video
Israel

Impresionantes ataques en Líbano: Israel llevó a cabo bombardeos contra "varias infraestructuras de la organización terrorista Hezbolá"

Yván Gil y Juan Guaidó - EFE
Juan Guaidó

Juan Guaidó responde con foto de Maduro capturado al canciller del régimen de Venezuela quien recordó los hechos del 30 de abril de 2019

Foto de referencia (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Régimen de Irán amenaza con cerrar el estrecho de Ormuz si EE. UU. mantiene el bloqueo a los puertos iraníes

Gustavo Petro y Bernie Moreno - EFE/AFP
Gustavo Petro

Senador Bernie Moreno desmiente al presidente Petro quien dijo que la CIA tenía "datos reales y concretos" de un supuesto atentado contra el candidato Iván Cepeda

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello (EFE)
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello asegura que "no es tiempo de elecciones" sino de dar "ideas" para el país

Bogotá - Foto de referencia Canva
Bogotá

Difunden video de balacera que ocurrió en localidad de Usaquén en medio de intento de asesinato en Bogotá

Papa León XIV y Donald Trump - Fotos: AFP
Donald Trump

Experto sobre las diferencias entre Trump y el papa León XIV: "Hay un desacuerdo político casi total en las agendas"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre