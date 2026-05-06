"En cualquier momento puede perder la vida": trágico relato de activista sobre Nobel de Paz iraní que es prisionera política del régimen

Ryma Sheermoha-Mmadi, activista disidente iraní, exiliada en España, dijo en La Mañana de NTN24 que la Nobel de Paz Iraní, Narges Mohammadi, prisionera política en manos de la tiranía de los ayatolás, puede perder la vida "en cualquier momento".

"Narges Mohammadi está en una situación sumamente delicada. No hay que olvidar que los médicos del Poder Judicial iraní, al ver la situación tan terrible en la que se encuentra, han pedido que se pare la sentencia de su condena, pero no consiguieron que el Poder Judicial le conceda la libertad teniendo en cuenta la situación tan terrible en la que se encuentra", contó la activista.

Explicó que, en el momento de su detención durante un acto por el homenaje de un abogado de derechos humanos, las autoridades del régimen iraní se la llevaron de manera sumamente violenta, según presenciaron testigos en el lugar de los hechos.

VEA TAMBIÉN Informe de inteligencia de EE. UU. revela que situación actual con el régimen iraní pudo haber motivado al sospechoso de intentar asesinar a Trump durante la cena de corresponsales o

"La habían golpeado tan fuertemente tanto por delante como por detrás, que decían sus compañeras de celda que para ella era imposible poder dormir. No podía ni dormir boca abajo ni dormir de manera normal. A esto hay que sumarle las fracturas que sufrió en la cabeza", precisó Sheermoha-Mmadi.

Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2023, ya ha estado varias veces en condición de prisionera política, según expuso la activista iraní. "Cada vez con un tema de salud bastante dramático a causa de la presión y las torturas que sufre", mencionó.

Sufrió un ataque cardiaco debido a las torturas de la dictadura de los ayatolás y la falta de atención.

Sheermoha-Mmadi cuestionó el hecho de que, en medio del conflicto internacional, no se defiendan los derechos de las víctimas del régimen. "Todo evidentemente tiene su importancia, pero parece mentira que cuando llegamos a mirar lo que pasa dentro de Irán, de golpe desaparece toda esta presión a nivel internacional", expresó.