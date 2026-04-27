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Lunes, 27 de abril de 2026
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Donald Trump

La broma "despreciable" de Jimmy Kimmel a Melania por la que Trump exige a la cadena ABC que lo despida

abril 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Melania Trum y Jimmy Kimmel - AFP
Melania Trum y Jimmy Kimmel - AFP
La semana pasada, el presentador y humorista había considerado que la primera dama irradiaba "el aura de una futura viuda".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está exigiendo a la cadena ABC que despida de forma inmediata al presentador Jimmy Kimmel por la broma "despreciable" que realizó a su esposa y primera dama, Melania Trump.

"Esto realmente va demasiado lejos. Jimmy Kimmel debería ser despedido inmediatamente por Disney y ABC", escribió el mandatario en Truth Social al criticar unos comentarios del humorista, quien la semana pasada había considerado que la primera dama irradiaba "el aura de una futura viuda".

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El mandatario republicano, quien ya es el presidente de mayor edad de la historia de Estados Unidos, cumplirá 80 años en junio mientras que su esposa, una exmodelo nacida en Eslovenia, tiene 56 años.

Este lunes, Melania Trump decidió criticar a Kimmel mediante su cuenta de X, acusándolo de sostener una "retórica de odio y violencia".

"La retórica odiosa y violenta de Kimmel está destinada a dividir a nuestro país. Su monólogo sobre mi familia no es comedia: sus palabras son corrosivas y agravan la enfermedad política dentro de América", escribió.

La primera dama de Estados Unidos se refería al comentario del humorista, hecho el jueves pasado, luego de que un hombre armado intentara el sábado irrumpir en la cena de corresponsales en la residencia presidencial, donde estaba presente junto al presidente Trump.

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Kimmel había parodiado en su programa el discurso que habitualmente pronuncia un humorista durante estas galas de la prensa, con el presidente como principal blanco de las burlas.

Según informes de la Casa Blanca, el sujeto que ingresó al evento pretendía asesinar a Donald Trump y a altos responsables de su gobierno.

En su mensaje en X, Melania Trump dijo que "personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para sembrar odio".

Las palabras del presentador fueron condenadas por sectores afines a Trump y personas como James Blair, alto funcionario de la Casa Blanca, denunciaron que tenían como objetivo "legitimar la violencia política".

Kimmel ya había sido acusado por la derecha el año pasado de explotar políticamente el asesinato del influencer pro-Trump Charlie Kirk.

En ese entonces ABC, propiedad de Disney, sacó del aire al presentador, pero ante el escándalo y las acusaciones de censura, la cadena restituyó al humorista una semana después.

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