"Lejos de amedrentarnos nos dan es más fuerza, ¿qué más vamos a perder? Lo perdimos todo": Laura Acosta, asistente personal de María Corina Machado sobre la confiscación de su casa

El régimen de Venezuela ha intensificado la persecución política contra el círculo cercano de la líder democrática María Corina Machado, Premio Nobel de Paz. La más reciente víctima fue Laura Costa, su asistente personal, cuya vivienda en Caracas fue confiscada por las autoridades en un acto que ella calificó como "retaliación política".

La propiedad, heredada de sus suegros y habitada durante más de 40 años por la familia, fue tomada por funcionarios del régimen quienes sacaron todas las pertenencias al estacionamiento, incluyendo cuadros, esculturas y objetos personales. "Esto es tal cual una violación. Es una violación a tu intimidad, una violación a tu vida, a tus derechos", declaró Costa en diálogo con La Tarde de NTN24.

“Esto es una retaliación contra ella y un aviso personal”, agregó.

La confiscación se produce en un contexto de persecución sistemática contra el entorno de Machado. Costa reveló que desde las elecciones de 2024 fue objeto de amenazas e intimidación, lo que la obligó a permanecer escondida hasta septiembre de ese año. "Ya tenía muchas amenazas. A todo el que iban agarrando, la primera pregunta era '¿dónde está Laura?'", explicó, señalando que las autoridades buscaban llegar hasta Machado a través de ella.

"Lejos de amedrentarnos nos dan es más fuerza, ¿qué más vamos a perder?, lo perdimos todo", aseguró.

La persecución se extendió a su familia. Su prima estuvo detenida más de un año, "y su delito era ser prima mía", afirmó Costa. Su hermano debió abandonar Venezuela, y su sobrina de nueve años fue perseguida hasta en su colegio por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), viéndose obligada a salir del país "por lancha, en una frontera".

La decisión de exiliarse fue particularmente difícil para Costa. "Me costó mucho tomar la decisión. Yo no la quería dejar", recordó. Sin embargo, Machado la convenció: "Tú eres más útil fuera en este momento que aquí. Yo te necesito resguardada, libre", le dijo la líder democrática.

Costa y Machado se reencontraron en Oslo tras más de un año separadas, aunque mantuvieron contacto diario. "Fue además como una mezcla de emociones, porque primero era la angustia y luego la emoción de encontrarnos", describió Costa sobre ese momento.

La asistente personal destacó la relación de lealtad construida con Machado a lo largo de los años. "Trabajar con ella, para mí, ha sido un honor. Su honestidad, su lealtad, es una cosa impresionante", afirmó, subrayando la coherencia de la líder opositora: "María Corina es inquebrantable".

A pesar de haberlo perdido todo, Costa mantiene su compromiso con la causa democrática venezolana. "No me voy a callar. Y en cuanto pueda, vuelvo a Venezuela", aseguró.