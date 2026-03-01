NTN24
Domingo, 01 de marzo de 2026
Domingo, 01 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma destrucción de 9 buques iraníes: "vamos por el resto, que pronto estarán en el fondo del mar"

marzo 1, 2026
Por: Redacción NTN24
De acuerdo con el presidente de Estados Unidos, algunos de los buques eran relativamente grandes e importantes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes la destrucción de nueve buques de guerra de Irán en medio de un operativo militar sin precedentes contra el régimen que gobierna este país.

"Acabo de recibir la noticia de que hemos destruido y hundido nueve buques de la armada iraní. Algunos de ellos relativamente grandes e importantes", declaró Trump en su red Truth Social, agregando que "vamos por el resto, que pronto estarán en el fondo del mar".

o

El mandatario estadounidense también informó sobre la destrucción parcial del cuartel general naval iraní.

Esta ofensiva se produce en paralelo a las amenazas de cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, paso estratégico por donde transita aproximadamente la quinta parte del petróleo comercializado mundialmente.

Funcionarios de la misión naval de la Unión Europea confirmaron que buques en la zona han recibido transmisiones de la Guardia Revolucionaria iraní advirtiendo que "ningún barco puede pasar por el estrecho de Ormuz".

o

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este domingo desde el cuartel general militar en Tel Aviv que los ataques contra el régimen iraní "se intensificarán en los próximos días", horas después de que un misil balístico iraní impactara la ciudad de Beit Shemesh, causando al menos nueve muertos.

"Acabo de terminar una reunión con el secretario de Defensa, el jefe del Estado Mayor y el director del Mossad, he dado instrucciones para continuar la campaña", declaró Netanyahu.

o

El mandatario confirmó que las fuerzas israelíes ya están "golpeando ahora en el corazón de Teherán con una intensidad cada vez mayor y esto solo irá en aumento en los próximos días".

El proyectil iraní golpeó una zona residencial y un refugio antibombas en Beit Shemesh, ciudad ubicada al oeste de Jerusalén. Equipos de emergencia y rescate continúan trabajando en el lugar para atender a los heridos y buscar posibles víctimas entre los escombros.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Irán - EEUU

Estados Unidos ataca a Irán

Israel - Irán

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cuáles son las garantías que la circunscripción internacional en la Cámara de Representantes debe darle a los colombianos en el exterior?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Los actos brutales del régimen de Irán que llevaron a Estados Unidos e Israel a intervenir militarmente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Así está la intención de voto en Colombia este 27 de febrero de cara a las consultas y las elecciones presidenciales

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Cabeza del régimen iraní, Alí Jamenei - Foto EFE
Alí Jamenei

Murió el tirano del régimen iraní Alí Jamenei, confirmó el presidente Trump: "una de las personas más malvadas de la historia ha muerto"

Ali Jamenei, líder supremo de Irán (EFE)
Irán

¿Por qué es tan importante para EE. UU. e Israel la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei?

Ataques de Irán a Israel - Foto referencia: EFE
Israel - Irán

Así viven en Israel los contraataques ejecutados por parte del régimen de Irán

Ayatolá Alí Jamenei - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

"Es importante aclarar: no es una guerra contra Irán, es contra el régimen de los ayatolás en Irán": experto

Imágenes de la Operación Furia Épica contra Irán. (X de CENTCOM)
Ataque al régimen de Irán

El Comando Central de Estados Unidos revela imágenes de impresionantes unidades militares usadas en ataques contra el régimen de Irán y de objetivos destruidos

Más de Actualidad

Ver más
Claudia Sheinbaum | Foto EFE
México

México rechazó unirse a la Junta de Paz convocada por EE. UU. y aseguró que será solo “observador”

Jefe del Comando Sur Francois Donovan junto a la encargada de negocios en Venezuela, Laura F. Dogu y el Subsecretario de Guerra para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Joseph M. Humire | Foto: AFP
Jefe del Comando Sur

"Debe ser muy difícil de aceptar para ellos": análisis sobre reunión de jefe del Comando Sur con Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello

Congresista colombiana Ángela Vergara - Foto captura
ICE

Congresista colombiana denuncia que su hijo fue detenido por ICE y se encuentra en “condiciones inhumanas”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez designa nuevos cargos en Cancillería en medio de la presión de EE. UU.: nombró a viceministros para Europa, Norteamérica y América Latina

James Rodríguez en el Bayern Múnich | Foto: EFE
James Rodríguez

James Rodríguez dice que no se fue del Bayern Múnich por el frío y pone fin a años de rumores: "Siempre malinterpretan lo que digo"

Claudia Sheinbaum | Foto EFE
México

México rechazó unirse a la Junta de Paz convocada por EE. UU. y aseguró que será solo “observador”

Jefe del Comando Sur Francois Donovan junto a la encargada de negocios en Venezuela, Laura F. Dogu y el Subsecretario de Guerra para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Joseph M. Humire | Foto: AFP
Jefe del Comando Sur

"Debe ser muy difícil de aceptar para ellos": análisis sobre reunión de jefe del Comando Sur con Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello

Congresista colombiana Ángela Vergara - Foto captura
ICE

Congresista colombiana denuncia que su hijo fue detenido por ICE y se encuentra en “condiciones inhumanas”

El secretario de energía de EE. UU., Chris Wright, y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Chris Wright

Secretario de energía de EE. UU. dice que buscará un "aumento drástico" de la producción petrolera en Venezuela tras reunirse con Delcy Rodríguez

Basquetbolista portando medias de la NBA - Foto de referencia: AFP
NBA

Estrella de la NBA anuncia su retiro a los 40 años: "¡Eso es todo! Después de 21 años, me alejo del baloncesto"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre