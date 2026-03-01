Trump confirma destrucción de 9 buques iraníes: "vamos por el resto, que pronto estarán en el fondo del mar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes la destrucción de nueve buques de guerra de Irán en medio de un operativo militar sin precedentes contra el régimen que gobierna este país.

"Acabo de recibir la noticia de que hemos destruido y hundido nueve buques de la armada iraní. Algunos de ellos relativamente grandes e importantes", declaró Trump en su red Truth Social, agregando que "vamos por el resto, que pronto estarán en el fondo del mar".

El mandatario estadounidense también informó sobre la destrucción parcial del cuartel general naval iraní.

Esta ofensiva se produce en paralelo a las amenazas de cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, paso estratégico por donde transita aproximadamente la quinta parte del petróleo comercializado mundialmente.

Funcionarios de la misión naval de la Unión Europea confirmaron que buques en la zona han recibido transmisiones de la Guardia Revolucionaria iraní advirtiendo que "ningún barco puede pasar por el estrecho de Ormuz".

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este domingo desde el cuartel general militar en Tel Aviv que los ataques contra el régimen iraní "se intensificarán en los próximos días", horas después de que un misil balístico iraní impactara la ciudad de Beit Shemesh, causando al menos nueve muertos.

"Acabo de terminar una reunión con el secretario de Defensa, el jefe del Estado Mayor y el director del Mossad, he dado instrucciones para continuar la campaña", declaró Netanyahu.

El mandatario confirmó que las fuerzas israelíes ya están "golpeando ahora en el corazón de Teherán con una intensidad cada vez mayor y esto solo irá en aumento en los próximos días".

El proyectil iraní golpeó una zona residencial y un refugio antibombas en Beit Shemesh, ciudad ubicada al oeste de Jerusalén. Equipos de emergencia y rescate continúan trabajando en el lugar para atender a los heridos y buscar posibles víctimas entre los escombros.