País latinoamericano planea lanzar su primer satélite o cohete al espacio en 2028 desde su territorio

Los avances tecnológicos de los últimos años han permitido que se tenga acceso a información e investigación espacial como nunca antes.

No obstante, dichos avances se han originado gracias a los esfuerzos de potencias mundiales como Estados Unidos, que con su agencia espacial, la NASA, ha conquistado el espacio.

Así también los países europeos con la Agencia Espacial Europea (Esa, por sus siglas en inglés) y Rusia.

VEA TAMBIÉN NASA anuncia en qué consiste prueba crucial en programa que busca llevar al hombre de nuevo a la Luna y revela fecha en la que tendría lugar el alunizaje o

Pese a la desventaja que afrontan otros países en materia espacial, un país latinoamericano anunció recientemente que buscará el lanzamiento de su primer satélite o cohete al espacio en 2028 y desde su propio territorio.

Se trata de República Dominicana, que planea lanzar un "satélite o un cohete" al espacio en 2028 y convertir al país en un hub tecnológico, según indicó este viernes el presidente Luis Abinader durante su discurso anual de rendición de cuentas.

"Antes de mayo de 2028 vamos a mandar un satélite o un cohete al espacio desde Pedernales" (suroeste), dijo el gobernante. "Para que lo crean", agregó entre risas.

VEA TAMBIÉN Científicos desarrollan método clave para predecir el impacto de tormentas solares o

Cabe recordar que el turismo es la principal actividad económica de este país caribeño de 11 millones de habitantes, que ahora apuesta por inversiones tecnológicas.

El plan tecnológico es impulsado por acuerdos con empresas tecnológicas internacionales.

La firma LOD Holdings construirá una base de lanzamiento. Abinader aseguró que alcanzó un "acuerdo histórico" de 600 millones de dólares después de tres años de negociaciones con la empresa.

También recordó que el país firmó un acuerdo de más de 500 millones de dólares con Google para la construcción del "primer puerto internacional de intercambio digital en América Latina y apenas el octavo en el mundo".

"El acuerdo incluye un hub de datos de clase mundial (...) y la consolidación de la República Dominicana como nudo estratégico de conectividad digital" en la región. "Nos convertirá en el país más competitivo para la inversión de empresas tecnológicas", aseguró.

El gobernante dominicano destacó en su discurso de más de dos horas que el país sigue el "trayecto de la tecnología, la inteligencia artificial, el futuro del trabajo y la economía de la próxima generación".

Cabe resaltar, además, que varios países latinoamericanos han lanzado satélites al espacio, pero en su mayoría lo han hecho desde vehículos de lanzamiento extranjeros y principalmente desde Estados Unidos, por lo que la apuesta del país caribeño podría marcar un hito en la región.