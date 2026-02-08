“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

El excarcelado dirigente del partido Primero Justicia Juan Pablo Guanipa dijo que hay "mucho que hablar sobre el presente y futuro de Venezuela", a medida que avanza un proceso de amnistía planteado por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

"Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio", dijo Guanipa, cercano colaborador de la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. En un video publicado en su cuenta de X mostraba lo que parece ser su boleta de excarcelación.

María Beatriz Martínez, presidenta del partido Primero Justicia, de Juan Pablo Guanipa, habló en La Tarde de NTN24 sobre esta y las demás liberaciones que se dieron este domingo y aseveró que es una “bocanada de optimismo y esperanza en los venezolanos”.

Además, contó que fue lo primero que habló con Guanipa una vez fue excarcelado: “Lo primero que me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’. Hemos perdido mucho tiempo, muchos años en los cuales Venezuela ha retrocedido y no hemos tenido calidad de vida, respeto por la dignidad humana, por la liberta, respeto por las instituciones, en fin, hemos visto cómo se rompió cualquier equilibro en el poder y como se pisoteo constantemente la Constitución, entonces me alegra no solo la salida de Juan Pablo, sino de los otros anunciados”.

Por último, se refirió a la ley de amnistía para los presos políticos que se está debatiendo en la ilegítima Asamblea Nacional: “Hemos dicho que para que haya una verdadera Amnistía tiene que reconocerse la verdad, tiene que haber justicia, garantía de reparación para las víctimas y un verdadero compromiso de no repetición, ese es el tipo de amnistía por el cuál Primero Justicia lucha y estará de acuerdo, no con una ficción”.