NTN24
Domingo, 08 de febrero de 2026
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

febrero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
La dirigente venezolana aseveró que el excarcelado Juan Pablo Guanipa ya está listo para seguir trabajando por la libertad de Venezuela.

El excarcelado dirigente del partido Primero Justicia Juan Pablo Guanipa dijo que hay "mucho que hablar sobre el presente y futuro de Venezuela", a medida que avanza un proceso de amnistía planteado por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

"Aquí estamos saliendo en libertad después de año y medio", dijo Guanipa, cercano colaborador de la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. En un video publicado en su cuenta de X mostraba lo que parece ser su boleta de excarcelación.

o

María Beatriz Martínez, presidenta del partido Primero Justicia, de Juan Pablo Guanipa, habló en La Tarde de NTN24 sobre esta y las demás liberaciones que se dieron este domingo y aseveró que es una “bocanada de optimismo y esperanza en los venezolanos”.

Además, contó que fue lo primero que habló con Guanipa una vez fue excarcelado: “Lo primero que me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’. Hemos perdido mucho tiempo, muchos años en los cuales Venezuela ha retrocedido y no hemos tenido calidad de vida, respeto por la dignidad humana, por la liberta, respeto por las instituciones, en fin, hemos visto cómo se rompió cualquier equilibro en el poder y como se pisoteo constantemente la Constitución, entonces me alegra no solo la salida de Juan Pablo, sino de los otros anunciados”.

Por último, se refirió a la ley de amnistía para los presos políticos que se está debatiendo en la ilegítima Asamblea Nacional: “Hemos dicho que para que haya una verdadera Amnistía tiene que reconocerse la verdad, tiene que haber justicia, garantía de reparación para las víctimas y un verdadero compromiso de no repetición, ese es el tipo de amnistía por el cuál Primero Justicia lucha y estará de acuerdo, no con una ficción”.

