Así fue el cruce de palabras entre Colombia y Costa Rica por la detención de una lancha con drogas en el Pacífico

Los Gobiernos de Colombia y Costa Rica se vieron enfrentados este fin de semana por cuenta de un decomiso de droga en el Pacífico, en medio de la creciente tensión en el Caribe por cuenta del despliegue militar de Estados Unidos para enfrentar a los carteles.

Y es que el ministro costarricense de Seguridad Pública, Mario Zamora, cuestionó las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien había anunciado un reciente decomiso de cocaína que supuestamente iba rumbo a Costa Rica por el océano Pacífico.

El sábado, mediante su cuenta de X, Petro dijo: “Sin matar a nadie. Sin disparar misiles. Caen 2,7 toneladas en una lancha rápida, que iba rumbo a Costa Rica por el Océano Pacífico, por donde va la inmensa mayoría de la cocaína colombiana. Cinco colombianos capturados y vivos”.

Zamora, “en su condición de ministro”, aseguró que “le tocaba rectificar esa información” del mandatario colombiano, asegurando que la embarcación no iba para Costa Rica sino que fue detenida en aguas costarricenses por el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica mediante una operación coordinada con la Administración de Control de Drogas (DEA).

Por otro lado, indicó que la lancha se localizó con 2 toneladas 371 kg de cocaína, no con 2 toneladas 700 kg como lo señaló el presidente Petro.

En cuanto a los tripulantes de la lancha, el ministro del Gobierno de Rodrigo Chaves dijo que “no fueron cinco ciudadanos colombianos detenidos en esta operación contra el narcotráfico, fueron 2 colombianos y tres costarricenses”.

El Gobierno de Costa Rica precisó también que el operativo se realizó a la altura del Pacífico costarricense y destacó la importancia de la cooperación internacional con la DEA.

Tras conocerse la rectificación de la información por parte de Costa Rica, Petro se pronunció nuevamente en su cuenta de X y dijo “nadie miente”. Además, añadió “el informe oficial de la Policía Nacional y su video”.

“La fuerza pública en este gobierno es la mayor incautadora de cocaína de la historia del mundo”, comentó.

En dicho comunicado, que adjudica a la fuerza colombiana, se detalla la incautación de 2,7 toneladas de cocaína “pertenecientes a las disidencias de las FARC”. Además, rectifica los detalles sobre los detenidos: dice que fueron 3 colombianos y 2 costarricenses, tal como detalló Zamora.

El cruce de palabras entre el ministro y el mandatario conllevó a que la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla se pronunciara, aconsejando “una conversación entre presidentes”.

“Ante la gravedad de los hechos narrados por el presidente de Colombia sobre la droga que sale hacia Costa Rica, aconsejo una conversación entre presidentes. La cooperación en seguridad entre ambas naciones fue excelente en el pasado. Se impone que así siga siendo”, escribió en X.