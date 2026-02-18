NTN24
Colombia muy cerca de elecciones legislativas y presidenciales en medio de una crisis de seguridad electoral sin precedentes: 339 municipios en riesgo

febrero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El programa La Noche de NTN24 analizó el mapa de riesgo electoral en Colombia cuando faltan pocos días para elegir al Congreso y en medio de la campaña presidencial. Candidatos hacen llamado al Gobierno de Gustavo Petro.

El próximo domingo 8 de marzo, Colombia elegirá a los integrantes del Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes) y también se realizarán consultas interpartidistas de tres coaliciones para escoger candidaturas presidenciales únicas.

Ad portas de las elecciones, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha publicado un mapa que destaca las zonas de mayor riesgo de violencia electoral en Colombia, revelando una amenaza persistente para la seguridad de los comicios de 2026.

De acuerdo con el informe, 339 de los 1.125 municipios del país, lo cual representa el 30% del total, están en riesgo de violencia debido a la actividad de grupos criminales.

El número de los municipios colombianos en riesgo extremo de violencia de cara a las elecciones creció un 85, 29%.

En 2022, 121 municipios se encontraban en riesgo medio, 130 en riesgo alto y 68 en riesgo extremo. En 2026, 139 municipios se encuentran en riesgo medio, 74 en riesgo alto y 126 en riesgo extremo.

o

El programa La Noche de NTN24 conoció denuncias que han hecho en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, donde el senador Jairo Castellanos sufrió un ataque armado atribuido al ELN.

También se ha advertido las difíciles condiciones de seguridad que enfrentan los candidatos en oposición a Gustavo Petro.

Entre las denuncias, el candidato Manuel Alexander Pérez, del Partido Centro Democrático, quien aspira a una curul en el Congreso, afirmó que ha recibido cinco amenazas en cuatro meses.

El abogado y líder político tiene prohibido hacer campaña en municipios como Saravena, Fortul y Arauquita en Arauca, zonas controladas por grupos armados.

Pérez explicó que debe contratar avionetas privadas para visitar municipios como Cravo Norte, Puerto Rondón y Tame.

"Para regresar a la ciudad capital de Arauca desde el municipio de Tame, debo viajar desde el municipio de Tame en avión hasta Bogotá para regresarme al municipio de Arauca", señaló el candidato.

o

El político reveló que el ELN lo declaró "objetivo militar" en tres ocasiones durante 2024 a través de videos publicados en su cuenta de la red social X, Oriente Rebelde.

"Nuestra postura ideológica en contra de las guerrillas, en especial del ELN, pues nos pone precio a la cabeza", afirmó Pérez, quien cuenta con un esquema de protección de tres escoltas y un vehículo blindado.

A esta situación se suma que, según documentos de la personería municipal, habitantes del área rural de Arauca reportan que grupos criminales han dado orientaciones para prohibir votar por candidatos del Centro Democrático, acusándolos de "paramilitares".

"El voto del Centro Democrático en el departamento de Arauca es un voto secreto, es un voto silencioso. Ni siquiera las personas se atreven a darnos un compartir, un ‘like’, una reacción en una red social", puntualizó.

