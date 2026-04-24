Escándalo: militar apostó sobre la captura de Maduro en la misión en la que él mismo participaba; esto dice la acusación

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Gannon Ken Van Dyck, un militar activo del Ejército, quien es señalado de utilizar información clasificada para lucrarse en mercados predictivos con más de 400 mil dólares apostando sobre la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, operación en la que él mismo participó.

NTN24 conoció el acta de la acusación en la que se indica que Van Dyck formaba parte de una unidad vinculada a operaciones especiales del Ejército de Estados Unidos y tenía acceso directo a datos confidenciales sobre la misión denominada "Absolute Resolve", ejecutada por Washington para capturar a Maduro el 3 de enero de 2026.

Según las investigaciones del Departamento de Guerra, el militar invirtió aproximadamente 33 mil dólares, realizó 13 apuestas y obtuvo un beneficio total de 409.881 dólares en la plataforma de apuestas Polymarket. Los datos de las autoridades judiciales precisan que el militar apostó sobre la presencia militar de Estados Unidos en Venezuela, la caída de Maduro y el uso de poderes de guerra.

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El hecho generó escándalo en Estados Unidos, debido a que Gannon Ken Van Dyck participó directamente en la planificación y ejecución de la operación "Absolute Resolve" del 8 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026.

Se dice que el militar creó la cuenta en Polymarker el 26 de diciembre y usó una VPN (Red Privada Virtual), lo que le permitió ocultar su ubicación real. Las apuestas fueron ejecutadas entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, unas horas antes del operativo militar.

"Alrededor del 3 de enero de 2026, aproximadamente a las 5.45 horas estándar del este, una hora después de que el Ejército de Estados Unidos detuviera a Maduro y lo trasladara al USS Iwo Jima, fue tomada una fotografía de Gannon Ken Van Dyck, el acusado, que posteriormente fue subida a la cuenta de Google de Van Dyck. Dicha fotografía muestra a Van Dyck en lo que parece ser la cubierta de un barco en el mar, al amanecer, vestido con un uniforme de combate del Ejército y portando un rifle, junto a otras tres personas que también visten uniformes de combate del Ejército", detalla el documento judicial.

Las indagaciones indican, además, que el acusado luego intentó borrar su cuenta en Polymarker, cambiar sus cuentas de correos electrónicos y mover el dinero a billeteras de criptomonedas en el extranjero.

Ante la evidencia recopilada, la justicia acusa al militar de fraude electrónico, uso indebido de información clasificada, fraude en mercados de commodities y transacciones financieras ilegales. De ser declarado culpable, Van Dyck podría enfrentar hasta 20 años de prisión en algunos de los cargos, según el Departamento de Justicia.

Tras el caso, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blache, dijo: "A nuestros hombres y mujeres uniformados se les confía información clasificada para que puedan cumplir su misión de la forma más segura y eficaz posible, y tienen prohibido usar esta información altamente sensible para obtener beneficios económicos personales. El acceso generalizado a los mercados de predicción es un fenómeno relativamente nuevo, pero las leyes federales que protegen la información de seguridad nacional son plenamente aplicables".

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, dijo que con el caso queda claro que "nadie está por encima de la ley".

"El anuncio de hoy deja claro que nadie está por encima de la ley y que este FBI hará todo lo que sea necesario para defender el territorio nacional y salvaguardar los secretos de nuestra nación. Cualquier persona con autorización de seguridad que piense en sacar provecho de su acceso y sus conocimientos para obtener beneficios personales deberá rendir cuentas", comentó.

El uniformado fue puesto en libertad bajo fianza de 250.000 dólares, según informó el viernes un portavoz del Departamento de Justicia.