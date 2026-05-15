PDVSA confirma explosión en planta de gas en Lago Maracaibo operada por empresa china

La empresa estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA, confirmó recientemente el incendio de una planta de gas operada por una empresa china en el Lago de Maracaibo, capital petrolera al oeste de Venezuela.

El incidente ocurrió por una explosión en Lamargas, una planta compresora de gas de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) operada por la privada China Concord a través de un contrato de participación mixta que implica una inversión de 1.000 millones de dólares.

“Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) informa que en la mañana de este viernes, 15 de mayo de 2026, se registró una explosión en la Planta de Compresión Lamargas, ubicada en el Bloque 5 del Lago de Maracaibo, estado Zulia”, indicó en un comunicado PDVSA.

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Según confirmó la compañía, seis trabajadores tuvieron que ser atendidos tras sufrir lesiones, de las cuales no se precisaron la gravedad.

“De inmediato, fueron activados los protocolos establecidos para el control del evento, la evacuación preventiva del personal y el resguardo de las operaciones en esta instalación lacustre. Asimismo, se desplegaron los equipos de atención inmediata para asistir a seis trabajadores lesionados”, indicó.

“La estatal ha dispuesto los recursos materiales, el personal especializado y el operativo logístico necesario hasta lograr la extinción del fuego en la sección de la Planta afectada; mientras un Comité Técnico investigará sus causas, que no inciden en la continuidad de las operaciones petroleras y gasíferas en Occidente”, añadió.

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Las fallas e incendios son frecuentes en la industria petrolera venezolana producto de años de desinversión y corrupción.