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Miércoles, 27 de mayo de 2026
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Delcy Rodríguez

El Gobierno de Donald Trump habría ordenado frenar investigaciones penales contra Delcy Rodríguez en EE. UU.

mayo 27, 2026
Por: Luis Cifuentes
Así lo reveló la agencia AP en un informe que da cuenta de investigaciones contra Delcy Rodríguez en el estado de Florida.

El Gobierno del presidente Donald Trump habría ordenado frenar investigaciones penales en contra de Delcy Rodríguez, nueva cabeza del régimen venezolano que asumió en el poder tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas.

Así lo reveló la agencia AP en un informe que da cuenta de investigaciones contra Delcy Rodríguez en el estado de Florida, específicamente sobre seguimientos de larga data de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Según fuentes, la orden a fiscales de Miami para frenar las investigaciones tendría como objetivo no obstaculizar la estabilización de Venezuela luego de la operación que derivó en la detención de Maduro y su posterior traslado a Nueva York, donde se lleva a cabo el proceso judicial en su contra por narcoterrorismo y otros delitos.

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Un exfuncionario declaró a la agencia en condición de anonimato que a “todos” los funcionarios relacionados con el tema se les había “dicho que se retiren”.

Cabe recordar que la misma agencia AP reveló semanas atrás que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha estado detrás de Rodríguez, incluso desde el 2018, cuando asumió como segunda al mando del régimen después de Nicolás Maduro.

La agencia Associated Press reveló que tuvo acceso a documentos que dan cuenta del seguimiento de la DEA sobre Delcy Rodríguez por su rol en el régimen.

El seguimiento sobre la nueva cara del régimen autoritario califica a Rodríguez como “objetivo prioritario” para la DEA, etiqueta que se le impone a aquellos con “impacto significativo” en el tráfico de drogas.

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AP sostuvo que la DEA tiene un archivo “detallado” de Delcy Rodríguez en el que se evidencian acusaciones de su entorno cercano por narcotráfico y contrabando de oro. A su vez, aparece en registros de acusaciones contra Alex Saab, señalado testaferro de Maduro y arrestado en Estados Unidos en 2020.

Incluso, en uno de los documentos, un informante de la DEA señala a la sucesora de Maduro de lavar dinero a través de hoteles fachada en Isla Margarita.

Pese al seguimiento de la DEA sobre Delcy Rodríguez, el gobierno de Donald Trump no la ha acusado directamente de narcotráfico como sí lo ha hecho con varios funcionarios del régimen venezolano como Diosdado Cabello. No obstante, los registros de la agencia de drogas estadounidense revelados por AP señalarían que se encuentra en el radar por delitos relacionados.

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