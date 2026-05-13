"Puede transportar hasta 18.000 libras de municiones mientras sigue volando a velocidades supersónicas": EE. UU. muestra potente avión que vigila el estrecho de Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) divulgó una imagen de un avión de combate de la Fuerza Aérea cuando patrullaba el estrecho de Ormuz en Medio Oriente.

De acuerdo con el reporte del mando militar norteamericano, la aeronave, un avión de combate furtivo F-35A, fue captado cuando patrulla sobre aguas regionales cerca de dicho cruce marítimo.

El CENTCOM precisó, además, que la aeronave “puede transportar hasta 18,000 libras de municiones mientras sigue volando a velocidades supersónicas”.

El estrecho de Ormuz, importante vía marítima para el comercio de hidrocarburos, se ha convertido en tema central del conflicto en Medio Oriente desde que Estados Unidos e Israel ejecutaron ataques contra objetivos del régimen de Irán el 28 de febrero.

Dicha ruta fluvial representa aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas natural licuado, junto con otras materias primas clave.

El control del estrecho por parte de Irán ha sacudido los mercados mundiales, permitiendo al régimen islamista tener mayor ventaja. Aunque Washington ha tomado acciones y ha impuesto su propio bloqueo naval a los puertos iraníes a pesar del débil alto el fuego vigente desde el 8 de abril.

Finalmente, el control del estrecho por parte de la parte iraní sigue siendo uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones con Estados Unidos, que hasta la fecha no han logrado ningún avance.