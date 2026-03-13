Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán: ¿quién va ganando? Descifrando la Guerra responde

Las operaciones de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán sigue siendo objeto de análisis. El presidente Donald Trump asegura que su administración ha salido victoriosa.

Alejandro López Canorea, director del medio Descifrando la Guerra, analizó quién va ganando tras el inicio de las operaciones y si Trump tiene o no razón.

VEA TAMBIÉN Medio británico afirma que el nuevo líder del régimen de Irán e hijo del abatido Alí Jameneí se encuentra "en coma" y que ha perdido una pierna o

"Todo depende de los objetivos que se marca cada país implicado", afirmó el experto.

Para Canorea si el objetivo de Estados Unidos, por ejemplo, es evitar que Irán desarrolle armas nucleares "sí que están avanzando". "Si la cuestión pasaba por el cambio de régimen desde luego no", mencionó.

Además se refirió a los principales daños que ha ocasionado Estados Unidos sobre elementos militares del régimen de Irán.

"El daño que se está haciendo es principalmente a las baterías antiaéreas, las defensas de Irán están muy dañadas y los lanzamisiles", consideró aunque advirtió que el régimen tiene arsenal oculto.