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Lunes, 13 de abril de 2026
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Cuba

Donald Trump asegura ante periodistas que "han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba"

abril 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Fue durante una conferencia de prensa para promover la eliminación de impuestos a las propinas como parte de un proyecto de ley conocido informalmente como 'Big Beautiful Bill', que el mandatario norteamericano habló de la isla caribeña.

Este lunes, el presidente Donald Trump nuevamente se refirió al fracasado sistema político de Cuba.

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Fue durante una conferencia de prensa para promover la eliminación de impuestos a las propinas como parte de un proyecto de ley conocido informalmente como 'Big Beautiful Bill', que el mandatario norteamericano habló de la isla caribeña.

“Vamos a ver qué pasa con Cuba, es otra historia, es un país que está mal gestionado, tiene un terrible sistema", dijo Trump.

Asimismo, sostuvo: "Ha sido un régimen muy opresivo, como saben. Contamos con muchos y extraordinarios cubano-americanos, prácticamente todos ellos votaron por mí y han sido tratados de manera terrible".

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"En muchos casos, sus familiares han sido asesinados. Han sido golpeados y asaltados; han ocurrido cosas verdaderamente atroces en Cuba", acotó.

En la actualidad, Cuba se divide entre apagones y represión. A su vez, la cifra de presos políticos en dicha nación ha alcanzado una marca histórica.

De acuerdo con el más reciente reporte de la ONG Prisoners Defenders, se registran 1.214 prisioneros políticos en Cuba.

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La dictadura en Cuba, establecida tras el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959, lleva más de 65 años atornillado en el poder.

Liderada inicialmente por Fidel Castro (1959-2008), luego por Raúl Castro y actualmente por Miguel Díaz-Canel, el sistema se ha mantenido bajo el control del Partido Comunista de Cuba.

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