JD Vance encabezará delegación de EE. UU. en negociación con Irán en medio de nuevas amenazas de Donald Trump

El vicepresidente JD Vance encabezará la delegación de Estados Unidos en las negociaciones con Irán en Pakistán, declaró este domingo un funcionario de la Casa Blanca.

JD Vance ya lideró el grupo de negociaciones norteamericanas que viajó a Pakistán para el primer ciclo de diálogo y, según el alto funcionario que habló en condición de anonimato, también estarán presentes el emisario especial Steve Witkoff y el yerno de Trump, Jared Kushner.

El anuncio se da luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara al régimen ayatolá de violar el alto al fuego en el estrecho de Ormuz y amenazara con destruir infraestructura iraní si fracasa el diálogo.

"Irán decidió disparar balas ayer en el estrecho de Ormuz: ¡una violación total de nuestro acuerdo de alto el fuego!", expresó.

Sin embargo, afirmó que ofrecía a Irán un "acuerdo razonable" y que, en caso de rechazo por parte de Teherán, "Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes en Irán". "¡Se acabó hacerse el bueno!", advirtió.

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"Se derrumbarán rápido, se derrumbarán fácilmente y, si no aceptan el acuerdo, será un honor para mí hacer lo que hay que hacer, lo que otros presidentes deberían haber hecho con Irán en los últimos 47 años", dijo.

La Cancillería del régimen de Irán, por su parte, declaró este domingo que el bloqueo naval de Estados Unidos de los puertos iraníes constituye una violación del alto el fuego, así como un acto "ilegal y criminal".

"El llamado 'bloqueo' de los puertos o la costa de Irán por parte de Estados Unidos no solo es una violación del alto al fuego mediado por Pakistán, sino que también es ilegal y criminal", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, en una publicación en X.

Consideró que el bloque "además, al infligir deliberadamente un castigo colectivo a la población iraní, equivale a un crimen de guerra y a un crimen contra la humanidad".