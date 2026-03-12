NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Mojtabá Jameneí

Medio británico afirma que el nuevo líder del régimen de Irán e hijo del abatido Alí Jameneí se encuentra "en coma" y que ha perdido una pierna

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Mojtaba Jameneí (EFE)
El medio británico Daily Mail publicó que Mojtaba Jameneí, el nuevo líder supremo del régimen de Irán e hijo de su abatido antecesor Alí Jameneí, está "en coma" y ha perdido una pierna tras resultar gravemente herido en ataques aéreos.

La televisión estatal iraní, este jueves, difundió un comunicado de prensa Mojtaba Jamenei, que sigue sin aparecer en público en medio de los rumores sobre las que serían serias heridas que tiene tras los ataques de Israel y Estados Unidos contra el régimen.

Jamenei, hijo del abatido Alí Jameneí, habló de venganza en lo que es su primer mensaje tras la muerte de su padre, indicó que mantendrá cerrado el Estrecho de Ormuz y atacará bases estadounidenses.

"Hasta ahora, una parte limitada de esta venganza se ha concretado, pero hasta que se concrete por completo, este caso seguirá siendo una de nuestras prioridades", declaró Jamenei, según el comunicado.

En su declaración, Jamenei exigió el cierre de las bases estadounidenses en la región. También pidió bloquear el Estrecho de Ormuz, una vía fluvial estratégica por la que pasa una quinta parte del petróleo mundial.

El nuevo líder también agradeció a los aliados de Irán en la región, incluyendo a Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen y los grupos armados en Irak.

"Consideramos a los países del Frente de Resistencia nuestros mejores amigos, y la causa de la resistencia y el Frente de Resistencia son parte inseparable de los valores de la Revolución Islámica", declaró.

Tras la lectura del comunicado, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció que había lanzado ataques contra Israel y bases estadounidenses en homenaje a Jamenei y su familia.

