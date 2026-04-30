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Jueves, 30 de abril de 2026
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Juan Guaidó

Juan Guaidó responde con foto de Maduro capturado al canciller del régimen de Venezuela quien recordó los hechos del 30 de abril de 2019

abril 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Yván Gil y Juan Guaidó - EFE
Yván Gil y Juan Guaidó - EFE
El político compartió una imagen del 3 de enero de 2026 cuando fue capturado el dictador venezolano.

Este jueves se cumple un nuevo aniversario del levantamiento contra el dictador Nicolás Maduro ocurrido el 30 de abril de 2019 en Venezuela.

Ante ello, el canciller del régimen chavista, Yván Gil, recordó el hecho mediante las redes sociales y lo calificó como “intento golpista”.

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“Hace siete años, la unión cívico-militar logró desbaratar otro intento golpista el 30 de abril de 2019. Esta fecha quedará grabada en la historia como un triunfo emblemático de la unidad revolucionaria y el fervor patriota de todo un pueblo”, escribió en un mensaje en X.

El mensaje estuvo acompañado por una imagen en la que se ve a Juan Guaidó con un megáfono, ya que fue quien lideró el levantamiento conocido como “Operación Libertad”.

La respuesta de Guaidó no se hizo esperar y replicó la publicación con una fotografía de Maduro capturado tras la Operación Resolución Absoluta de Estados Unidos el 3 de enero de 2026.

“Esos vientos, trajeron esta tormenta… Y está muy cerca la calma para Venezuela”, escribió.

La fotografía muestra al dictador venezolano siendo custodiado por agentes de la DEA, quienes lo trasladaron desde Venezuela a Nueva York comienzos de enero.

El 30 de abril de 2019 Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, publicó un mensaje en sus redes sociales con el que pedía a los venezolanos a salir a manifestar a las calles para deponer a Maduro, mientras que a los militares les exigía unirse a la causa.

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En compañía de algunos efectivos militares y policiales, el cual inició con la liberación de Leopoldo López, Guaidó fue la cara visible del movimiento, que no terminó en buenos términos.

Y es que Maduro proclamó horas después la “derrota del pequeño grupo que pretendió llenar de violencia” al país “en la escaramuza golpista”, según un informe de la cadena DW.

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