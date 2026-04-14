"Fue un partido robado": Raphinha no se guardó nada y apuntó contra el arbitraje en la caída del Barcelona ante el Atlético de Madrid en la Champions League

Parece que el futbolista brasileño Raphinha no se tomó muy bien la caída del Barcelona ante el Atlético de Madrid en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Al final del partido que terminó 2-1 (3-2 en global a favor del conjunto colchonero), el artillero de los culés demostró su desconté con el arbitraje del compromiso.

En zona mixta tras el pitazo final, el atacante del conjunto catalán no se guardó nada y apuntó contra el arbitraje diciendo que habían sido "robados".

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Raphinha señaló que hubo errores arbitrales y que "para mi fue un partido robado". "No solo eso, sino que creo que el arbitraje tuvo muchos problemas. Es increíble las decisiones que tomaron", agregó.

Sobre su rival, el brasileño expresó que el Atlético "hizo no sé cuántas faltas y el árbitro no les mostró una tarjeta amarilla”. Y puntualizó: "lo que quiero entender es su miedo a que el Barcelona llegue a ganar".

Sin embargo, su amarga derrota también fue demostrada cuando se burló de la hinchada del Atlético a quienes les hizo señas de que su equipo será eliminado en la siguiente fase del torneo más importante del viejo continente.

En redes han circulado varios videos de Raphinha haciendo el gesto en el que les hace saber que serán ellos "los que irán a casa" en la próxima ronda, todo esto mientras los colchoneros cantan y festejan la victoria que los acerca cada vez más al título que nunca han ganando.

Este martes se dio una nueva jornada de Champions League en la que aunque el Barcelona remontó y consiguió dos goles, no fue suficiente para quedarse por avanzar a la siguiente fase del torneo.

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En el estadio Metropolitano, en un duelo bastante apretado, el Atlético hizo bueno su triunfo en el Camp Nou con una dulce derrota ante un Barcelona que, como en la ida, volvió a finalizar con diez futbolistas tras la expulsión de Eric García en el minuto 79.

Los azulgranas parecían encarrilar la remontada con los goles de Lamine Yamal al minuto 4 y Ferrán Torres al minuto 24, pero el tanto de Ademola Lookman en el 31' dio el pase al Atlético, matando las ilusiones del conjunto culé.

El equipo de Diego 'Cholo' Simeone se medirá en semifinales con el ganador de la eliminatoria que completarán el miércoles el Sporting de Portugal y el Arsenal, que defenderá en su cancha el 1-0 conseguido en Lisboa la semana pasada.