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Lunes, 27 de abril de 2026
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Ataque

Estados Unidos ejecutó nuevo ataque contra presunta embarcación de narcotraficantes en el Pacífico oriental: "Tres narcoterroristas fueron abatidos"

abril 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque de EE. UU. en aguas del Pacífico - Comando Sur
Ataque de EE. UU. en aguas del Pacífico - Comando Sur
El operativo se llevó a cabo el 26 de abril por orden del comandante del SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan.

Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque contra una presunta embarcación vinculada al narcotráfico en aguas internacionales, informó el domingo el Comando Sur (SOUTHCOM) a través de las redes sociales oficiales.

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De acuerdo con informes del mando militar, el operativo se llevó a cabo el 26 de abril por orden del comandante del SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, en el océano Pacífico oriental al considerar que era “operada por Organizaciones Terroristas Designadas”.

“La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico”, puntualizó.

En cuanto al número de bajas, el Comando Sur indicó que “tres narcoterroristas varones fueron abatidos durante esta acción” y que “ninguna fuerza militar de EE. UU. resultó herida”.

Desde 2025, el Gobierno del presidente Donald Trump lleva a cabo una campaña militar en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico contra embarcaciones que presuntamente trafican drogas hacia su país. Tales acciones han dejado más de 180 presuntos narcotraficantes muertos.

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La administración del presidente Trump insiste en que, en la práctica, está en guerra con lo que llama "narcoterroristas" en América Latina. Sin embargo, no ha presentado pruebas concluyentes de que las embarcaciones atacadas desde septiembre hasta la fecha tengan vínculos con el narcotráfico.

En el marco de despliegue antidrogas, el 3 de enero el presidente norteamericano anunció la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación ejecutada por fuerzas especiales en Caracas y publicó una foto del dictador venezolano a bordo del buque "USS Iwo Jima", que fue desplegado en aguas internacionales.

Tanto Maduro como Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar a la justicia de ese país por narcoterrorismo y otros delitos.

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