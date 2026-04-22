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Miércoles, 22 de abril de 2026
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Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. anunció la creación de un mando autónomo con el que da paso hacia la guerra con IA: "Desde el fondo marino hasta el espacio y en todo el ámbito cibernético"

abril 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Tecnología militar de Estados Unidos - Comando Sur de EE. UU.
Tecnología militar de Estados Unidos - Comando Sur de EE. UU.
El nuevo mando se dedicará al empleo de plataformas y sistemas autónomos, semiautónomos y no tripulados para contrarrestar amenazas, según un comunicado de prensa.

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) anunció la creación de un comando de guerra autónomo con el que da paso hacia la guerra IA, según informó el Ejército en un comunicado.

De acuerdo con el mando militar, el general de la Infantería de Marina y jefe del SOUTHCOM, Francis L. Donovan, ordenó la creación del mismo para apoyar la estrategia de seguridad nacional y la cooperación en materia de seguridad regional y el dominio operacional.

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“Desde el fondo marino hasta el espacio y en todo el ámbito cibernético, tenemos la firme intención de aprovechar la clara superioridad del ecosistema de defensa estadounidense mediante el despliegue de innovaciones de vanguardia y una colaboración cada vez más estrecha con nuestros socios permanentes en la región para superar a aquellos que amenazan nuestra paz y seguridad colectivas”, dijo Donovan.

En sí, el nuevo comando se dedicará al empleo de plataformas y sistemas autónomos, semiautónomos y no tripulados para contrarrestar amenazas y desafíos en diversos ámbitos.

Asimismo, colaborará con socios en la región para impulsar objetivos comunes, como desarticular y debilitar las redes narcoterroristas y de cárteles, y responder a crisis que ponen en peligro la vida por desastres naturales a gran escala.

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“Nuestra área geográfica de responsabilidad presenta una amplia gama de condiciones, terrenos variados y entornos operativos diversos que la convierten en un escenario ideal para la innovación”, añadió el jefe del Comando Sur.

Durante una visita anterior al Congreso de Estados Unidos, el militar había manifestados a los legisladores que tenía la intención de “sacar provecho de las capacidades de próxima generación, como las plataformas no tripuladas, la integración de la IA”, esto con el objetivo de contrarrestar las amenazas junto a los socios.

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