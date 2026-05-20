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Miércoles, 20 de mayo de 2026
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Neymar Jr

Panini responde sobre ausencia de Neymar en el álbum del Mundial 2026 y revela que su lámina podría salir próximamente

mayo 20, 2026
Por: Luis Cifuentes
Neymar Junior, convocado por Brasil al Mundial de 2026 - Foto: EFE
Neymar Junior, convocado por Brasil al Mundial de 2026 - Foto: EFE
El jugador del Santos de Brasil fue convocado para la cita orbital pese a que no tuvo acción en las Eliminatorias Sudamericanas al mando del entrenador Carlo Ancelotti.

La convocatoria de la selección brasileña de cara al Mundial 2026 tomó por sorpresa a los aficionados dado el llamado de Neymar Jr., jugador del Santos de Brasil que había estado en el radar del entrenador italiano Carlo Ancelotti en el pasado.

Esto derivó en un reclamo masivo de los aficionados por su ausencia en el álbum oficial del Mundial 2026 que distribuye Panini a nivel global.

En medio de la polémica por la ausencia de lámina del exjugador del Barcelona, Panini respondió sobre lo sucedido y dejó entrever que en el futuro se podrá conseguir la figurita del atacante que hoy viste los colores del Santos brasileño.

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Juan Pedro Martínez, director editorial de Panini España, explicó en entrevista con el programa Partidazo de Cope las razones por las que el crack brasileño no fue incluido en el álbum.

Martínez indicó que la empresa italiana que distribuye el álbum a nivel mundial imprime las figuras de los jugadores finalizando el año previo a la cita orbital de acuerdo a las últimas convocatorias de los entrenadores de cada una de las selecciones.

Hay que explicar que por la cantidad de lo que había que imprimir, las listas de jugadores se cierran sobre el final de año”, señaló.

En ese sentido, el director señaló que hasta ese momento Ancelotti no había convocado a la ‘canarinha’ a Neymar ni en partidos amistosos ni en juegos de Eliminatorias.

“Y todos sabemos que Ancelotti, hasta esta convocatoria, no había contado ni una sola vez con Neymar. Ha sido un poco sorprendente”, resaltó.

A su vez, reveló que próximamente podría conseguirse la figura de Neymar en un nuevo lote que será impreso con jugadores que fueron convocados y no hicieron parte del álbum.

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“No sé porque esto se dirige desde Italia, pero lo que se suele hacer en estas colecciones es que al final se hace un nuevo pack con nuevos cromos que sustituyen a los que en el álbum salen y no han ido al Mundial”, explicó.

“Cuando estén listas, sale un pack con dos sustitutos de dos jugadores que van a ir al Mundial”, añadió.

Asimismo, sostuvo que en la selección de Brasil, salen Militao y Rodrygo, por lo que Neymar podría ser “un cromo que saldrá después en ese pack y se podrá colocar en el lugar de Rodrygo, por ejemplo”.

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El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, solicitó paciencia a quienes cuestionan la estrategia de la administración de Trump en Venezuela, cuatro meses después de la captura de Nicolás Maduro. En declaraciones al canal NTN24 durante el foro económico Select USA en Maryland, Landau reconoció las complejidades del proceso de transición democrática que atraviesa el país sudamericano. "Les puedo asegurar que tenemos esta meta de llegar a un punto donde pueda haber una transición democrática en Venezuela y donde la inversión esté protegida y tenga garantías", indicó Landau. El funcionario dijo que es un “momento sumamente delicado” e insistió en que la “transición comenzó apenas hace cuatro meses”. “No es que haya llevado mucho tiempo y todavía creo que hay que tener un poco de paciencia”, concluyó. Asdrúbal Aguiar, secretario general de la Iniciativa Democrática de España en las Américas (Grupo IDEA), cuestionó el planteamiento de Estados Unidos sobre Venezuela y aseguró que “se le vende a Venezuela la tesis de que, como es un país empobrecido, vamos a darle en primer lugar comida a la gente para que luego la gente pueda pensar en la libertad”. "No puede haber paciencia frente al hambre, no puede haber paciencia frente a una realidad en donde quienes están gerenciando dentro de Venezuela esta situación son los mismos que están siendo investigados en este momento por la inocua, ineficaz e ineficiente Corte Penal Internacional como responsables por los crímenes de lesa humanidad que han sufrido los venezolanos", afirmó. A su vez, calificó como un "error totalmente equivocado" priorizar lo económico sobre lo político. “No habrá república ni habrá paz en Venezuela sin democracia, no hay república sin la nación y no hay república sin confianza y sin legitimidad, y la confianza la debe tener el pueblo venezolano en las cosas que se están haciendo y esa confianza está siendo desplazada, está siendo diferida, no está siendo tomada en cuenta y se cree que se puede arreglar el problema mediante la conversación entre unos actores políticos que no tienen sintonía alguna”, subrayó. El experto destacó que el pueblo venezolano demostró capacidad organizativa el 28 de julio de 2024, cuando "desafió a la dictadura" en elecciones donde "no hubo un solo herido, no hubo un solo muerto". Sobre el regreso de Machado a Venezuela, Aguiar fue categórico: "María Corina tiene que regresar a Venezuela porque ella se debe a los venezolanos".
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