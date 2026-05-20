Panini responde sobre ausencia de Neymar en el álbum del Mundial 2026 y revela que su lámina podría salir próximamente

La convocatoria de la selección brasileña de cara al Mundial 2026 tomó por sorpresa a los aficionados dado el llamado de Neymar Jr., jugador del Santos de Brasil que había estado en el radar del entrenador italiano Carlo Ancelotti en el pasado.

Esto derivó en un reclamo masivo de los aficionados por su ausencia en el álbum oficial del Mundial 2026 que distribuye Panini a nivel global.

En medio de la polémica por la ausencia de lámina del exjugador del Barcelona, Panini respondió sobre lo sucedido y dejó entrever que en el futuro se podrá conseguir la figurita del atacante que hoy viste los colores del Santos brasileño.

Juan Pedro Martínez, director editorial de Panini España, explicó en entrevista con el programa Partidazo de Cope las razones por las que el crack brasileño no fue incluido en el álbum.

Martínez indicó que la empresa italiana que distribuye el álbum a nivel mundial imprime las figuras de los jugadores finalizando el año previo a la cita orbital de acuerdo a las últimas convocatorias de los entrenadores de cada una de las selecciones.

“Hay que explicar que por la cantidad de lo que había que imprimir, las listas de jugadores se cierran sobre el final de año”, señaló.

En ese sentido, el director señaló que hasta ese momento Ancelotti no había convocado a la ‘canarinha’ a Neymar ni en partidos amistosos ni en juegos de Eliminatorias.

“Y todos sabemos que Ancelotti, hasta esta convocatoria, no había contado ni una sola vez con Neymar. Ha sido un poco sorprendente”, resaltó.

A su vez, reveló que próximamente podría conseguirse la figura de Neymar en un nuevo lote que será impreso con jugadores que fueron convocados y no hicieron parte del álbum.

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“No sé porque esto se dirige desde Italia, pero lo que se suele hacer en estas colecciones es que al final se hace un nuevo pack con nuevos cromos que sustituyen a los que en el álbum salen y no han ido al Mundial”, explicó.

“Cuando estén listas, sale un pack con dos sustitutos de dos jugadores que van a ir al Mundial”, añadió.

Asimismo, sostuvo que en la selección de Brasil, salen Militao y Rodrygo, por lo que Neymar podría ser “un cromo que saldrá después en ese pack y se podrá colocar en el lugar de Rodrygo, por ejemplo”.