Cierre de campañas marca la recta final de la contienda presidencial en Colombia rumbo a la primera vuelta

Colombia se prepara para una jornada electoral crucial este domingo 31 de mayo, cuando está previsto que 41,4 millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

El senador Iván Cepeda, candidato oficialista por la coalición Pacto Histórico, encabeza la mayoría de las encuestas. Durante el cierre de campaña en Bogotá, Barranquilla y Cartagena, Cepeda se comprometió a dar continuidad al gobierno de Petro, prometiendo profundizar el "gobierno del cambio".

El candidato de extrema izquierda concentra sus esfuerzos en mantener la coalición que llevó a Petro al poder hace cuatro años.

Por su parte, el abogado Abelardo de la Espriella, de 47 años y candidato del movimiento Defensores de la Patria, ocupa el segundo lugar en las encuestas.

En su cierre de campaña en Medellín, De la Espriella reiteró su postura de mano dura contra el crimen: "Otro compromiso que hago con ustedes es que volverá la seguridad. Volverá la seguridad a la patria milagro, porque el crimen es el principal enemigo de la libertad y de la estabilidad. Conmigo nunca más verán a los bandidos en tarimas que en la alpujarra, sino en las diez megacárceles que voy a construir".

Entretanto, la candidata Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, representa la tercera opción electoral.

Su programa hace hincapié en la ampliación de fuerzas de seguridad en 60.000 efectivos y la reanudación de fumigaciones aéreas de cultivos de coca.

"La defensa de la democracia es el objetivo de las mujeres colombianas. Y no hay una sola propuesta. Defender la democracia de los violentos, defenderla de la tiranía que representa Iván Cepeda", afirmó Valencia durante su cierre de campaña.

En un encuentro significativo, Valencia se reunió con la líder democrática venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien envió un mensaje a los colombianos.

"Sabemos nosotros que los destinos de nuestras naciones, de nuestros pueblos están absolutamente unidos. Nos une el pasado, el presente y también el futuro. Esa lucha que estamos dando es por nuestros hijos", indicó.

De los 41.4 millones de electores habilitados, 40 millones se encuentran en territorio nacional (20.5 millones de mujeres y 19.4 millones de hombres), mientras que 1.4 millones de colombianos residentes en el exterior podrán votar en 67 países. Estados Unidos, España, Canadá, Brasil y México concentran la mayor cantidad de votantes en el extranjero.

La jornada electoral contará con más de 13.000 puestos de votación y 120.000 mesas distribuidas en todo el país, además de embajadas y consulados.