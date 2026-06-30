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Martes, 30 de junio de 2026
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Mundial 2026

Hinchas mexicanos hostigaron a la selección de Ecuador en su hotel: la federación ecuatoriana respondió y catalogó los hechos como "acciones antideportivas"

junio 30, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Hinchas mexicanos - EFE
Hinchas mexicanos - EFE
En un comunicado en sus redes sociales, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) aseguró que envió "un reclamo a la organización" del Mundial.

El lunes en la noche, un grupo de hinchas mexicanos hostigaron a los jugadores de la selección de Ecuador con un ruidoso festejo frente al hotel donde se encuentran alojados, una noche antes del partido clave por dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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En un comunicado en sus redes sociales, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) aseguró que envió "un reclamo a la organización" del torneo por "algunas acciones extrafutbolísticas acontecidas en la previa del partido", aunque no especificó si se refería al incidente en mención.

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"Este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar", señaló la FEF.

Y añadió: "Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo. Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue consultada sobre el incidente y dijo que "hay que ser respetuosos siempre de todos los demás".

"Confiamos en las mexicanas y los mexicanos, que lo hagan con responsabilidad", agregó la mandataria.

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Al parecer, los hinchas mexicanos llegaron al hotel donde se aloja la delegación ecuatoriana en una caravana de automóviles, algunas motocicletas e incluso un pastel, según imágenes divulgadas por medios locales.

En el sitio fueron vistos portando banderas mexicanas y tocando grandes bocinas, cláxones y trompetas, logrando hacer un ensordecedor ruido en la avenida aledaña al alojamiento. "¡Ecuador no duerme!", gritaron algunos.

Ante el hecho, la Policía de Ciudad de México realizó "un cerco perimetral en la zona", al tiempo que agentes de tránsito agilizaron el flujo en la avenida.

Este martes, Ecuador y México se enfrentan a las 19h00 locales en el estadio Azteca de la capital mexicana. Ambas selecciones buscarán un pase directo a los octavos de final del Mundial 2026.

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