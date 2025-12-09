Estados Unidos impuso sanciones a red que recluta a exmilitares colombianos, e inclusive a niños, para combatir en guerra civil de país de África

A través del Departamento del Tesoro, Estados Unidos anunció sanciones contra una red transnacional que supuestamente recluta a exmilitares colombianos, e inclusive a niños, para combatir con paramilitares en la guerra civil de Sudán.

El conflicto, que lleva más de dos años luego de estallar en abril 2023, enfrenta al Ejército de Sudán y al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), al que estarían llegando los ciudadanos colombianos para luchar.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la guerra en ese país africano ha causado la muerte de miles de personas y ha causado el desplazamiento de millones, llevando al país a la "peor crisis humanitaria" del planeta.

Aunque el jefe del ejército sudanés, el general Abdel Fatah al Burhan, ha pedido al presidente estadounidense Donald Trump que ponga fin a la guerra civil, los intentos de negociar la paz han fracasado en varias ocasiones.

Este martes, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra cuatro personas y cuatro entidades.

Según dijo la entidad en un comunicado, las medidas apuntan contra una aparente red transaccional que "recluta exmilitares colombianos y entrena a soldados, incluidos niños", para pelear a favor de las FAR.

"Las FAR han mostrado una y otra vez que están dispuestas a atacar a civiles, incluidos bebés y niños", dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, quien fue citado en el documento.

Entre los sancionados se encuentra Álvaro Andrés Quijano Becerra, un militar retirado de Colombia que tiene ciudadanía italiana y vive en Emiratos Árabes Unidos, a quien las autoridades de Estados Unidos lo acusan de desempeñar "un papel central en el reclutamiento y despliegue de exmilitares colombianos en Sudán".

Asimismo, fue sancionada una agencia de empleo que cofundó Quijano Becerra, y su esposa, que supuestamente ha estado involucrada en su gestión.

Finalmente, las últimas sanciones apuntaron a otros grupos y sus gerentes.

"La guerra civil en Sudán corre el riesgo de desestabilizar la región y convertir a Sudán en un refugio seguro para quienes amenazan a Estados Unidos", añadió el Tesoro estadounidense.

Los sancionados ven impedido su ingreso a Estados Unidos, así como la congelación de activos bajo jurisdicción en ese país y la prohibición de apoyo financiero o material.