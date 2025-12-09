NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Sanciones

Estados Unidos impuso sanciones a red que recluta a exmilitares colombianos, e inclusive a niños, para combatir en guerra civil de país de África

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Guerra en Sudán - AFP
Guerra en Sudán - AFP
El conflicto estalló en 2023 y ha causado la muerte de miles y desplazado a millones de personas.

A través del Departamento del Tesoro, Estados Unidos anunció sanciones contra una red transnacional que supuestamente recluta a exmilitares colombianos, e inclusive a niños, para combatir con paramilitares en la guerra civil de Sudán.

El conflicto, que lleva más de dos años luego de estallar en abril 2023, enfrenta al Ejército de Sudán y al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), al que estarían llegando los ciudadanos colombianos para luchar.

o

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la guerra en ese país africano ha causado la muerte de miles de personas y ha causado el desplazamiento de millones, llevando al país a la "peor crisis humanitaria" del planeta.

Aunque el jefe del ejército sudanés, el general Abdel Fatah al Burhan, ha pedido al presidente estadounidense Donald Trump que ponga fin a la guerra civil, los intentos de negociar la paz han fracasado en varias ocasiones.
Este martes, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra cuatro personas y cuatro entidades.

Según dijo la entidad en un comunicado, las medidas apuntan contra una aparente red transaccional que "recluta exmilitares colombianos y entrena a soldados, incluidos niños", para pelear a favor de las FAR.

"Las FAR han mostrado una y otra vez que están dispuestas a atacar a civiles, incluidos bebés y niños", dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, quien fue citado en el documento.

o

Entre los sancionados se encuentra Álvaro Andrés Quijano Becerra, un militar retirado de Colombia que tiene ciudadanía italiana y vive en Emiratos Árabes Unidos, a quien las autoridades de Estados Unidos lo acusan de desempeñar "un papel central en el reclutamiento y despliegue de exmilitares colombianos en Sudán".

Asimismo, fue sancionada una agencia de empleo que cofundó Quijano Becerra, y su esposa, que supuestamente ha estado involucrada en su gestión.

Finalmente, las últimas sanciones apuntaron a otros grupos y sus gerentes.

"La guerra civil en Sudán corre el riesgo de desestabilizar la región y convertir a Sudán en un refugio seguro para quienes amenazan a Estados Unidos", añadió el Tesoro estadounidense.

Los sancionados ven impedido su ingreso a Estados Unidos, así como la congelación de activos bajo jurisdicción en ese país y la prohibición de apoyo financiero o material.

