El presidente Petro dice que habrían muerto 40 colombianos tras bombardeo a avión en el que viajaban presuntos mercenarios en Sudán

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este miércoles en la noche sobre el ataque que la Fuerza Aérea Sudanesa perpetró en contra de un avión de los Emiratos Árabes Unidos que transportaba supuestos mercenarios colombianos al aterrizar en un aeropuerto controlado por paramilitares en la región occidental de Darfur.

“He solicitado mensaje de urgencia para el proyecto de ley que prohíbe el mercenarismo. Es también una trata de hombres convertidos en mercancías para matar. Tanta guerra quisieron dentro de Colombia, que al debilitarse la guerra en el país, la buscan fuera, donde nadie nos ha hecho daño”, afirmó el mandatario.

Petro indicó que ha ordenado a la Embajada colombiana en Egipto “averiguar cuántos colombianos murieron”. “Se habla sin confirmar de 40. Veremos si logramos el retorno de sus cuerpos”, aseveró.

“Son asesinos los ‘patrones’ que mandan jóvenes a matar y a ser muertos por nada. Son espectros de la muerte que aborrecen su juramento a Bolívar”, afirmó en medio de su mensaje publicado en X.

El avión "fue bombardeado y completamente destruido" al aterrizar en el aeropuerto de Nyala, en Darfur del Sur, declaró una fuente militar, que habló bajo condición de anonimato a la televisión de Sudán.

El aeropuerto en el que se dio el ataque ha sido blanco de varios bombardeos aéreos del Ejército sudanés, que mantiene una guerra con las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), paramilitares desde abril de 2023.

Se desconoce cuántas personas se cree que viajaban en el avión ni si hubo supervivientes. Además, no hubo comentarios inmediatos de las partes en conflicto ni de los Emiratos Árabes Unidos.

El Ejército, dirigido por Abdel Fattah al-Burhan, lleva tiempo acusando a los Emiratos Árabes Unidos de suministrar armamento avanzado, incluidos drones, a las FAR a través del aeropuerto de Nyala.

Abu Dabi ha negado las acusaciones, a pesar de los numerosos informes de expertos de la ONU, funcionarios políticos estadounidenses y organizaciones internacionales.

Imágenes satelitales publicadas por el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale muestran múltiples drones de largo alcance de fabricación china en el aeropuerto de la capital del estado de Darfur del Sur.

El lunes, el gobierno de Sudán, alineado con el Ejército, acusó a los Emiratos Árabes Unidos de reclutar y financiar mercenarios colombianos para luchar en las Fuerzas de Respuesta Rápida (FRS), afirmando tener documentos que lo prueban.

Los informes sobre combatientes colombianos en Darfur se remontan a finales de 2024 y han sido confirmados por expertos de la ONU.

Esta semana, las Fuerzas Conjuntas, una coalición pro-ejército en la vasta región occidental de Darfur, informaron de la presencia de más de 80 mercenarios colombianos combatiendo del lado de las FRS en El Fasher, la última capital del estado de Darfur que aún se encuentra bajo control del ejército.

La guerra de Sudán, que ya lleva tres años, ha causado la muerte de decenas de miles de personas, ha desplazado a 13 millones y ha sumido al país en la peor crisis de hambre y desplazamiento del mundo.