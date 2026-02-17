NTN24
Martes, 17 de febrero de 2026
Aerolíneas

De manera gradual, la aerolínea Air Europa retoma sus vuelos hacia Venezuela, luego de tres meses de pausa

febrero 17, 2026
Por: Natalya Baquero González
Reactivación de vuelos de España hacia Venezuela - Foto referencia: Canva
A esta aerolínea se le suman Plus Ultra e Iberia, quienes han pensado reanudar sus vuelos hacia Caracas próximamente.

La aerolínea española Air Europa reanuda sus vuelos hacia y desde Venezuela, tras casi tres meses de suspensión temporal de operaciones hacia la nación sudamericana.

De acuerdo con la información compartida por la aerolínea, desde este martes 17 de febrero se comenzará la reactivación de sus vuelos desde España hacia Caracas, para los cuales ya se tiene establecido un cronograma.

“Continuamos trabajando en la reactivación gradual de la operativa a y desde Venezuela (UX071 Madrid - Caracas y UX072 Caracas - Madrid)”, indicó Air Europa por medio de un comunicado.

La aerolínea estableció que durante este mes de febrero las operaciones serán los días 17, 20, 22, 24 y 27, mientras que durante el mes de marzo serán 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 y 20. En cuanto a los vuelos a partir del 21 de marzo, señalaron que informarán cualquier novedad por medio de sus “canales habituales”.

Se espera que el primer vuelo de Air Europa que salió este martes desde el aeropuerto madrileño de Barajas a las 16:40 hora local (15:40 GMT) aterrice en territorio venezolano sobre las 21:00.

A esta aerolínea también se le suma Plus Ultra, que tiene previsto reanudar sus operaciones a partir del próximo 3 de marzo con dos frecuencias semanales, los martes y jueves, mientras que Iberia prevé reactivar sus vuelos desde el mes de abril.

La reactivación de vuelos de las aerolíneas de España hacia Venezuela se produce luego de que a finales del mes de enero la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenara la reapertura del espacio aéreo venezolano, el cual permaneció cerrado por más de dos meses. Tiempo durante el cual la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) emitió recomendaciones para que no se realizaran vuelos al país sudamericano.

